Los trabajadores mexicanos tienen el peor balance entre vida y trabajo de todos los países de la OCDE México se encuentra rezagado en el tema de reducción de la jornada laboral, siendo el país que más tiempo dedica al trabajo y donde los colaboradores tienen menos horas para su cuidado personal, alertó Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina En su intervención durante la cuarta sesión del Parlamento Abierto sobre la reducción de la jornada laboral, Roldán enfatizó que esta reforma tiene el potencial de ofrecer significativos beneficios en productividad, salud y reducción de desigualdades sociales. Según Roldán, México presenta el peor equilibrio entre vida y trabajo dentro de los países de la OCDE, un factor crucial para el desarrollo económico. La situación actual del país es preocupante, con los trabajadores mexicanos enfrentando deterioro en su estado de salud y una expectativa de vida cinco años menor que otras naciones. Erika Quevedo, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, propuso que la reforma se realice de manera gradual, en un período de cinco a ocho años, siguiendo el ejemplo de Colombia y Chile. Milene Cano, representante de Coparmex, subrayó la importancia de analizar el impacto por sector antes de implementar la reforma. La implementación de esta reforma implicaría que las empresas contraten personal adicional y paguen horas extras, lo cual es más costoso en México en comparación con otros países. Tomás Natividad, presidente de la Sociedad Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, estuvo de acuerdo en que se debe considerar un proceso gradual y progresivo en la implementación de la reforma.