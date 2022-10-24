La iniciativa pretendía quitar beneficio fiscal de ISR a libreros, que permite deducir el 8 por ciento de cada unidad que venden La iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 que propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteaba la eliminación de un estímulo fiscal que permitía a los pequeños libreros, vendedores de revistas y periódicos deducir el 8 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR) de cada unidad que vendieran. "Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 6 millones de pesos", establecía la fracción que sería eliminada. En comisiones de la Cámara de Diputados se aprobó la iniciativa a la Ley sin cambios, por lo que se eliminaba la fracción que establece el beneficio fiscal, sin embargo, diputados de Morena presentaron una reserva para mantener el beneficio.

Aprueban reserva

El legislador de Morena, Azael Santiago Chepi, quien propuso la reserva, expuso que este estímulo fiscal representa un beneficio directo a la lectura y el libro, por lo que su omisión podría afectar directamente a giros comerciales, como el de las librerías, sobre todo el de los pequeños libreros, que apenas están mostrando recuperación detrás de la emergencia sanitaria. A final de cuentas, la reserva fue apoyada por la mayoría diputados y el intento de eliminación de subsidio fue detenido. De acuerdo con especialistas consultados por Reforma, quitar el apoyo representaba un retroceso para librerías independientes, pues afectaría a pequeños libreros, distribuidores de revistas y periódicos, quienes tienen ingresos menores a 6 millones de pesos al año. Así explicó el fiscalista Miguel Ángel Tavares al diario, además, detalló que dicha deducción es aplicable para quienes obtuvienen el 90 por ciento de sus ingresos por la venta de estos productos. “Si no ponemos los libros al alcance de la población con estos estímulos, tenemos una oportunidad menos de llegar a los lectores”, expresó en entrevista con El Heraldo, Claudia Bautista, presidenta de la Red Nacional de Librerías Independientes (RELI). De acuerdo con el diario, la líder empresarial detalló que México tiene un rezago en cuestión de lectura, pues el país registra un promedio de 2.7 ejemplares leídos al año. En cambio, comparó, en países europeos, líderes de este rubro, consumen un promedio de 15 textos al año.