En los primeros seis meses del año la recaudación por de multas fiscales federales sumó 6,741.2 millones de pesos. Aumentó en 179% el indice de recaudación por concepto de multas por parte del Serv...

En los primeros seis meses del año la recaudación por de multas fiscales federales sumó 6,741.2 millones de pesos. Aumentó en 179% el indice de recaudación por concepto de multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el primer semestre del año. En contraste, la recaudación por el mismo concepto de los estados disminuyó un 28%. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en un análisis con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que en los primeros seis meses del año la recaudación derivada de multas fiscales federales sumó un total de 6,741.2 millones de pesos. En dicho documento, la Coparmex especificó que unos $6,105 millones provinieron del concepto de corrección fiscal y $217.6 millones de las impuestas por las entidades federativas. Para el director de Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, el fisco federal aumentó su agresividad contra los contribuyentes, justo cuando más apoyo necesitaban para sobrevivir al parálisis de la actividad productiva.

“Nos parece que el fisco federal está siendo muy agresivo en su actos de fiscalización y el cobro de multas, que está provocando el cierre de los negocios”, comentó el director de Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez.

Asimismo, haciendo una interpretación hacia la menor recaudación de los estados, dijo que a diferencia del gobierno federal, a nivel local los gobiernos han demostrado mayor solidaridad con el sector productivo, sobre todo en materia impositiva.

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