El número de empleos permanentes aumentó a 20.7 millones, por lo que al país le faltan 1.9 millones para alcanzar la cifra previa a la pandemia. De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional del l...

El número de empleos permanentes aumentó a 20.7 millones, por lo que al país le faltan 1.9 millones para alcanzar la cifra previa a la pandemia. De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional del la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hasta el 9 de noviembre en México se crearon 962 mil empleos permanentes, debido a la reforma de subcontratación y a la recuperación económica del país. Con este incremento, la cifra de empleos permanentes llegó a 20.7 millones, con lo que sólo hay una de diferencia de 1.9 millones para alcanzar los niveles que se tenían registrados antes de la pandemia de Covid-19. En su reporte económico trimestral que corresponde al periodo de julio-septiembre, el Instituto menciona que la economía del país y el mercado laboral están en recuperación al mostrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4.7%.

Por efectos positivos

El instituto menciona que esto se debe a los efectos positivos en la reapertura económica, el alojamiento temporal y la preparación de alimentos y bebidas junto con el comercio al por mayor, siendo actividades que aumentaron en promedio 67.4% y 10.9% de acuerdo con su comparación anual. Por su parte, la confianza en el consumidor sigue al alza con un incremento mensual de 0.1 puntos y anual de 5.9 puntos, ubicándose encima de los 50 puntos en relación con la situación económica del país y del hogar para los próximos 12 meses.

Mercado hipotecario

“Respecto al mercado hipotecario, nuevamente se reportan cifras positivas; en el acumulado de enero a agosto de 2021, se observó una colocación 666.8 mil créditos a total industria, 16.7% más respecto al mismo periodo del año pasado”, mencionó el Infonavit en un comunicado. El organismo también destacó la reducción en las tasas de interés tanto en la banca comercial como las propias, pues desde junio otorga préstamos para que los derechohabientes puedan adquirir su vivienda con una tasa diferenciada por el nivel salarial, la cual va de 1.91 al 10.45%. Mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Sistema de Información Infonavit (SII) indica que los financiamientos otorgados ascendieron a 298.2 mil millones de pesos, representando un incremento de 21.9% sobre el acumulado durante los mismos meses del periodo de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.