Si tienes un sitio web (o estás pensando en tener uno), seguro has leído algo sobre el SEO. Sabemos que, al haber tanta información, por momentos puede ser confuso. Es por eso que, en este artículo, vamos a hablarte de forma directa sobre lo que puedes hacer para lograr un buen posicionamiento. Internet es una herramienta muy importante para todo aquel que quiera comercializar algo. Y, justamente por esto, la competencia suele ser muy grande. Cuando ingresas, como negocio o propietario de un servicio, al mundo digital, no existe un camino libre de competidores. Los usuarios ven tantas ofertas similares a las tuyas que no saben a cuál recurrir. El secreto está en pensar en cada detalle y, a la vez, ser un espacio digital que genere confianza. Te preguntarás donde participa el SEO en todo esto. El posicionamiento SEO, como seguramente sabes, es el orden de los resultados de una consulta en los motores de búsqueda. En otras palabras, es el puesto que tiene tu web (o una entrada de tu web) cuando un usuario realiza una búsqueda que incluye tus palabras claves en Google, Bing o algún otro motor. En la actualidad, el 90% de las consultas se realizan en Google. Es decir que, cuando una persona tiene una duda, busca en este motor de búsqueda la respuesta. Los usuarios confían en los motores de búsqueda y entienden que, si les arroja como resultado tu web, es porque es relevante. Entonces, la búsqueda de confianza y el posicionamiento SEO se cruzan de forma directa. Ahora que ya entiendes un poco el tema del SEO y cómo puede ayudarte en la rentabilidad de tu proyecto, vamos a contarte las acciones que puedes (o más bien debes) ejecutar para lograr un buen posicionamiento SEO.

#1 Selecciona las keywords correctas

La elección de keywords es fundamental para una buena estrategia de SEO. Básicamente, todo se ordena alrededor de estas palabras claves. Tu web es relevante para un determinado conjunto de palabras. Si tienes un sitio de accesorios de deporte y alguien busca “escritorios” en Google, no resulta relevante para tu web. Pero si alguien realiza una búsqueda del conjunto de palabras “comprar pelota de fútbol”, tienes que aparecer. La selección de palabras claves tiene que ver con buscar aquellas keywords en las que creemos que nuestro sitio debería aparecer porque podemos obtener potenciales clientes. Estos son los elementos que van a guiar el SEO de tu web.

#2 Analiza tu dominio

El nombre de tu negocio es muy importante para el dominio web y, por lo tanto, para las entradas que aparecen en los motores de búsqueda. Si tu web aparece con un dominio que no es personalizado (si no que es un subdominio de una plataforma) puede generar desconfianza y hacer que tu CTR disminuya. Utiliza un dominio acorde a tu web y a la temática que tratas. Si es posible, adquiere una extensión de dominio para que los usuarios sientan más confianza.

#3 Prueba tu sitio web y estudia cómo es la experiencia del usuario

Una de las fallas más comunes entre los propietarios de sitios web es que no lo prueban. No sólo debes conocer la experiencia que está teniendo tu cliente para poder entender el proceso, sino que además tienes que ver aquello que no funciona tan bien para poder mejorarlo. Siempre que pienses en cambiar algo, no analices sólo lo que te gustaría a ti. Tienes que ver qué cosas son importantes para tu audiencia objetivo y realizar mejoras. Algo que puede servirte mucho es utilizar Analytics, la plataforma que te permite entender el comportamiento de los visitantes del sitio web.

#4 Crea contenido de calidad para atraer prospectos

Una de las acciones que siempre se encuentran en una estrategia de optimización del posicionamiento en buscadores es el uso de un blog. La realidad es que, saber cómo crear un blog, es sumamente importante para los algoritmos de las plataformas de búsqueda, sobre todo porque extiende el tiempo que un usuario pasa en un sitio web. Pero no caigas en lo que hace todo el mundo. Crea contenido que realmente sea de utilidad así tus navegantes pueden compartirlo con otras personas.

#5 Preocúpate por el SEO Off-Page

Existen dos tipos de SEO, el On-Page (todas las acciones que se realizan dentro de la página) y el Off-Page. Cuando hablamos de SEO Off-Page nos referimos a todas aquellas cuestiones externas que podemos hacer para mejorar el SEO de un sitio web. Dentro de este tipo de SEO, encontramos la estrategia de backlinks. Se trata de enlaces externos que conducen tráfico a nuestra web. Pero ten cuidado con esto. No sirve obtener tráfico de sitios que son falsos o no tienen una buena relevancia. Debes pensar bien esta acción para poder obtener visitas de calidad que no sólo mejoren el SEO, sino que además sirvan para obtener más clientes. Recuerda que los algoritmos cambian constantemente. Mantente actualizado para que tu sitio web esté siempre en la cúspide.