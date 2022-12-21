La autoridad fiscal informó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacacione...

La autoridad fiscal informó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está de vacaciones. Su periodo vacacional decembrino inició el 19 y terminará el 30 de diciembre. Pero la autoridad fiscal informó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente seguirán brindando atención durante el periodo vacacional.

Horarios de atención

A través de Twitter, el SAT indicó que los contribuyentes que cuenten con previa cita, podrán realizar sus trámites en las oficinas de Servicios al Contribuyente. https://twitter.com/SATMX/status/1605593944192081926 Además, indicó que sus oficinas de Servicios al Contribuyente tienen un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022.