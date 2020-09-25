Según la jefa del SAT, la fiscalización creció en 145% respecto al año pasado. A pesar de la crisis económica que la pandemia por el COVID-19 ha causado, el Servicio de Administración Tributaria (S...

Según la jefa del SAT, la fiscalización creció en 145% respecto al año pasado. A pesar de la crisis económica que la pandemia por el COVID-19 ha causado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró recaudar lo suficiente para completar el gasto de este año, por lo que no se contrató deuda y no se tuvieron que crear nuevos impuestos. En entrevista para Grupo Imagen*,*Raquel Buen Rostro, titular del SAT, mencionó que “la recaudación va bien, mucho mejor que lo que todo el mundo esperaba”, ya que solamente ha caído un 0.5% en términos reales. Este “éxito” se debe a que se plantearon desde un principio tres ejes fundamentales:

Aumentar la eficiencia recaudatoria.

Disminuir la evasión y elusión fiscal centrándose en grandes contribuyentes.

Combate a la corrupción.

Con estos principios se logró que más o menos el 10% del padrón que declaraba en ceros dejara de hacerlo. En cuanto a la evasión fiscal, el SAT puso especial atención en los grandes contribuyentes. “Tan sólo el esfuerzo de fiscalización creció con relación al del año pasado un 145% en términos reales”, dijo Raquel Buenrostro. Por otro lado, la titular del SAT dijo que mientras las contribuciones del comercio exterior cayeron un 16.6%, las nacionales aumentaron 16.1% en términos reales, lo que de alguna manera compensó la caída tan drástica que tuvieron las del comercio exterior.

Padrón de grandes contribuyentes

El SAT tiene un padrón de 12 mil grandes contribuyentes; que son los que tienen ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. De ese grupo, el SAT se acercó, tan solo en este año, a 627; sólo dos se se negaron a pagar. La Procuraduria Fiscal de la Federación (PFF) es la entidad encargada de valorar si el contribuyente cometió o no defraudación fiscal. En caso de que la PFF determine que sí hubo fraude, podría continuar con una acción penal. Finalmente, la titular de la entidad tributaria de nuestro país recordó que en tan sólo cinco años, de las factureras que están en revisión, se tiene registro de que facturaron 3.5 billones de pesos. Por lo que recordó la importancia de inhibir y dificultar su operación.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.