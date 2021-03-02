El fisco demandó a Alsea el pago de 3 mil 881 millones pesos por la compra de VIPS a Walmart. El presidente de Alsea, Alberto Torrado, aseguró que la empresa está cerca de llegar aun acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con relación al pago de contribuciones que exige con motivo de la compra de la cadena de restaurantes VIPS a Walmart. “Hemos tenido una muy buena conversación con las autoridades y estamos en el proceso de cerrar esto”, dijo el empresario en conferencia acerca de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2020. En febrero de 2020, la autoridad fiscal emitió un oficio de liquidación en que exigía el pago de impuestos por ingresos en la adquisición de VIPS por una suma de 3 mil 881 millones pesos, incluyendo actualizaciones, recargos y multas. En septiembre de 2013 Alsea anunció el acuerdo alcanzado con Walmart, con el que compraría VIPS por 8 mil 200 millones de pesos. Así, Alsea incrementaría en 362 su número de restaurantes: 263 de ellos serían VIPS, 90 El Porton, siete Ragazzi y dos restaurantes La Finca. También compró los derechos de propiedad intelectual de las cuatro marcas, así como menús, desarrollo de producto y procesos de operación. También 18 inmuebles, la construcción de 214 unidades y un comisariato para la estandarización. En marzo de 2014 recibió una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), debido a la cual tuvieron que implementar algunas condiciones. Por ello, fue hasta mayo de ese mismo año que se concretó la adquisición de VIPS. En su momento, la empresa y sus abogados consideraron que podían demostrar que la liquidación que pidió el SAT era improcedente.

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