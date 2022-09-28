La organización rechazó lo dicho por el mandatario federal y explicó que la Prodecon se creó como un organismo innovador que propone soluciones accesibles y oportunas para los conflictos tributarios Ante las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) sobre que algunas personas utilizan al organismo para evadir el pago de impuestos, la International Chamber of Commerce México (ICC México) afirmó que dicho organismo “es un contrapeso ante la complejidad del sistema tributario mexicano y facilita la actuación de los pagadores de impuestos ante las autoridades fiscales”. Asimismo, la organización rechazó lo dicho por el mandatario federal y explicó que la Prodecon se creó como un organismo innovador que propone soluciones accesibles y oportunas para los conflictos tributarios de una forma ágil y de fácil acceso para los contribuyentes. “En una palabra, es simplemente un mediador totalmente transparente entre la autoridad fiscal y el contribuyente, que no emite sentencias como tampoco toma posturas que deba adoptar directamente el Sistema de Administración Tributaria (SAT)”, señaló el órgano consultivo. Señaló que los acuerdos conclusivos son un instrumento mediante el cual el SAT, y los contribuyentes, pueden convenir los resultados de una auditoría y la reducción, en su caso, de créditos fiscales. “Aquí tampoco interviene la Prodecon, más allá de ser la instancia mediadora ante la que se reúnen las autoridades fiscales y los contribuyentes” detalló. En ese sentido, añadió que el SAT puede no acordar los términos propuestos por el contribuyente y mantener el crédito fiscal sin reducción alguna, por lo que cabe destacar que a través de ese mecanismo.

Mayor recaudación

La Chamber of Commerce México destacó que a través de los acuerdos conclusivos la autoridad fiscal recauda grandes cantidades de manera rápida pues evita los largos juicios, reduce considerablemente sus costos y riesgos. Asimismo indicó en sus funciones de defensa, la Prodecon asiste a pequeños contribuyentes, que no pueden cubrir los honorarios de un abogado, frente a los Tribunales, para impugnar alguna actuación del fisco. “Con estas aclaraciones sobre la actuación de la Prodecon, que se caracteriza por actuar de manera ágil y efectiva en la resolución de controversias en el ámbito fiscal, podemos concluir que facilita la actuación de los pagadores de impuestos ante las autoridades fiscales, contribuyendo de esta forma a generar una mejor y mayor recaudación de impuestos para el Estado Mexicano”, concluyó el ICC.