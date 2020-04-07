Los trabajadores que se hayan quedado sin trabajo podrán retirar del dinero acumulado en su cuenta Afore.

El 30 de marzo, México hizo una declaración de emergencia sanitaria por motivos de fuerza mayor, que interrumpió todas las actividades consideradas como no esenciales por la autoridad. Esto ha tenido un impacto importante en la economía del país, por lo que se han perdido numerosos empleos. Los efectos se han dejado sentir hasta el mercado de las Afores. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los registros de retiros de desempleo alcanzaron su máximo histórico, por lo que los recursos administrados por las afores bajaron en 26.4 mil millones de pesos. La Consar advirtió que esto podría afectar el monto de la pensión de los trabajadores cuando llegue el momento de su retiro.

¿Qué son los retiros para el desempleo de las afores?

Los trabajadores que cotizan para el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y están registrados en una afore, en el caso de una situación de desempleo, tienen el derecho de solicitar un retiro del dinero reunido en su cuenta afore. Pueden sacar una parte de los recursos acumulados en su cuenta. El retiro se puede hacer a través de las modalidad A o B. Para la modalidad A: Debes de contar con tres años desde que abriste la cuenta y un mínimo de 12 bimestres de cotización. Podrás retirar 30 días de tu último salario base de cotización con un límite de 10 unidades de medida de actualización. Para la modalidad B: El monto será lo que resulte menor de entre 90 días del salario base de cotización de las últimas 250 semanas (o las que tenga el trabajador) y el 11.5% de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez (RCV). Debido a la emergencia sanitaria, los retiros tendrán que realizarse en una sola exhibición. https://twitter.com/CONSAR\_mx/status/1247525113483808769

Requisitos y documentos necesarios para pedir un retiro de desempleo

Como mínimo tener 46 días sin empleo

Tener una cuenta individual en una afore

No haber pedido este derecho en 5 años

Tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado

Contar con el enrolamiento biométrico que será generado por la afore con información del trabajador

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Tu número de seguro social (NSS)

Estado de cuenta original con tu número de clave bancaria estandarizada

La captura de sus huellas digitales

¿Cómo hago el trámite?

Entrar a la página web de la Consar y llena la presolicitud. Obtendrás una cita con tu afore y la clave única de registro. Deberás acudir a la sucursal que elegiste en la presolicitud; deberás llevar los documentos anteriormente mencionados. Te entregarán la solicitud de retiro parcial por desempleo y deberás firmarla. Una vez recibida la solicitud, la afore debe gestionarla con el IMSS en un máximo de 10 días hábiles. Una vez que el IMSS certificó la solicitud, tiene un plazo de 5 días hábiles para entregarte el recurso de acuerdo a la modalidad correspondiente (A o B).

Si tienes dudas, puedes comunicarte con el Consar al número 55 1328 5000.

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