El esquema conocido como ‘dinero móvil’ consiste en que el receptor de un depósito de dinero recibe en su teléfono celular un mensaje con una clave para disponer del efectivo a través de los cajero...

El esquema conocido como ‘dinero móvil’ consiste en que el receptor de un depósito de dinero recibe en su teléfono celular un mensaje con una clave para disponer del efectivo a través de los cajeros automáticos sin necesidad de tener una tarjeta de débito o una cuenta bancaria El concepto de ‘dinero electrónico’ se refiere a los fondos que se almacenan y transfieren electrónicamente, sin necesidad de utilizar dinero físico. Es decir, sin el uso de billetes o monedas. Dichos fondos se utilizan a través de plataformas digitales como aplicaciones móviles, monederos electrónicos, criptomonedas, tarjetas prepagadas y sistemas de pago en línea. De acuerdo con Fiscalia, actualmente existen en México bancos y empresas que ofrecen aplicaciones para hacer y recibir pagos vía teléfono celular.

¿Qué es el ‘dinero movil’?

El esquema conocido como ‘dinero móvil’ consiste en que el receptor de un depósito de dinero recibe en su teléfono celular un mensaje con una clave para disponer del efectivo a través de los cajeros automáticos sin necesidad de tener una tarjeta de débito o una cuenta bancaria.

Requisito de deducción

El Artículo 27, fracción lll, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), establece que es requisito de deducción que los pagos cuyo monto exceda de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su texto, Fiscalia señaló que, como puede observarse, los pagos realizados con dinero móvil no encuadran de forma tan clara en alguno de los conceptos enlistados.

Regla para acreditar la deducibilidad

Pero explicó que a través de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, el SAT contempló la Regla 3.3.1.34. ‘Pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles’. En esta regla se establece que se cumple con los requisitos de deducción relativos al medio de pago, cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en cajeros automáticos operados por instituciones financieras, mediante el envío de claves a teléfonos móviles que permitan al beneficiario persona física realizar el cobro.

Requisitos para deducir pagos con ‘dinero movil’

Fiscalia expuso que los requisitos a cumplir para esta modalidad son los siguientes:

Quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a favor de quien se realizan los pagos.

El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá exceder de 8,000 pesos diarios.

Tratándose de personas morales el monto máximo por operación será de 2,000 pesos.

Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto sea superior a 2,000 pesos, el número de órdenes de pago en favor de un mismo beneficiario no deberá superar 30 operaciones por ejercicio fiscal.

Se cumplan los demás requisitos de las deducciones.

Este esquema de pago, para efectos de deducción, no será aplicable a las erogaciones por compra de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.