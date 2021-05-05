La mayoría de las pymes no saben qué cambios tendrán que adoptar con la reforma a la subcontratación. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial ...

La mayoría de las pymes no saben qué cambios tendrán que adoptar con la reforma a la subcontratación. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar registrado en un padrón de la Secretaría de Trabajo.

Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el outsourcing deben internalizar su nómina. Esto lo deben hacer en un plazo de 90 días. Además de esto, la reforma plantea varios cambios para las empresas.

Pymes no conocen cambios a la subcontratación

Sin embargo, la mayoría de las pymes no sabe en qué consisten los cambios de la reforma al outsourcing. Ayer, la Caintra Nuevo León llevó a cabo una rueda de prensa donde hablaron sobre la reforma. De acuerdo con Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra, el 60% de las pymes no sabe en qué consisten los cambios aprobados. Esto significa que no saben qué procedimientos deben adoptar con la autoridad, clientes y proveedores. Además, el 35% de las pymes tendrán que hacer nuevos trámites. https://twitter.com/caintra\_nl/status/1389605172381315075 Fernández también criticó la nueva carga para las pymes. Para el 95% de las pymes, que tienen en promedio menos de 10 empleados, cada nuevo trámite implica una inversión de tiempo y dinero. Actualmente, una pyme lleva a cabo 169 trámites al año en promedio. De acuerdo con la Caintra, ahora tendrán que añadir entre cinco y seis procedimientos nuevos. Las empresas también deben presentar informes cuatrimestrales ante el IMSS y el Infonavit. Ante esto, la Caintra propuso un sistema donde las pymes solamente tengan que validar la información precargada y que funcione para todas las autoridades. Esto ayudaría a reducir la carga de trabajo para las pequeñas empresas. Por último, la STPS dará a conocer la plataforma de servicios especializados este mes. La Caintra espera que el registro sea completamente digital y fácil para no aumentar la carga administrativa. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/ignora-60-de-pymes-cambios-en-outsourcing/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/estados/Caintra-NL-solicita-a-la-Federacion-considerar-a-las-pymes-en-la-reforma-de-outsourcing-20210504-0140.html

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