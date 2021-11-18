Líderes sindicales han permanecido en sus puestos por años y posponen los procesos de legitimación de la reforma laboral.

Líderes sindicales han permanecido en sus puestos por años y posponen los procesos de legitimación de la reforma laboral.

Esta semana se dio a conocer que solamente 13 de 2,175 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) sometidos a votación de los trabajadores han sido rechazados.

De acuerdo con el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, estas cifras muestran que la reforma laboral ha logrado avances importantes en la democracia sindical.

Sin embargo, el funcionario también señaló que un gran número de sindicatos en el país siguen practicando una democracia simulada, sin una participación real por parte de la fuerza laboral.

Líderes sindicales se mantienen

Esta falta de participación de los trabajadores se traduce en líderes sindicales que han permanecido en sus puestos por años y que posponen los procesos de legitimación de la reforma laboral. Algunos especialistas señalan que esto sucedió con las elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

El pasado martes se llevaron a cabo las elecciones del STPRM para elegir al secretario general en 12 de las 36 secciones. Lo que ha llamado la atención es que, hasta el momento, los allegados de Carlos Romero Deschamps, ex Secretario General, han dominado en las urnas. Romero estuvo a cargo del sindicato por 26 años y actualmente es acusado por delitos como enriquecimiento ilícito y fraude, entre otras cosas.

Por el momento, Manuel Limón, ex tesorero de Romero, es el líder interino del STPRM. Sin embargo, como señala Reforma, el gremio se ha negado a votar por una nueva diligencia, aunque esto esté en contra de la legitimación de la reforma laboral.

De acuerdo con una nota de Reforma, una situación similar se da en otros sindicatos. Por ejemplo, el de ferrocarrileros, el cual ha estado bajo el mando de Víctor Flores por 26 años. En el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza fue reelecto y terminará su mandato en 2025. Con esto, sumará 20 años en el cargo.

La reforma laboral establece que los contratos o líderes que no hayan sido legitimados hasta abril de 2023 será anulados. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Roberto Reyes, señaló que algunos sindicatos aplazan las elecciones de sus líderes para mantener el puesto el mayor tiempo posible.

Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/burlan-sindicatos-reforma-laboral/ar2298347 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/16/petroleros-salen-a-las-urnas-para-elegir-a-12-dirigentes-sindicales/

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