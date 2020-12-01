El 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda publicó el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020.

El 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda publicó el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020.

La Secretaría de Hacienda indicó a través de un comunicado que en el mes de octubre los ingresos tributarios presentaron un incremento de 2.8% real, con respecto al mismo mes del año pasado. Esto en línea con la recuperación económica y el fortalecimiento de la recaudación.

Informe de finanzas públicas

Además, en la información que publicó sobre el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020, la dependencia destacó las mejoras de 7.6 y 3.6% real en la recaudación de IVA e ISR, respectivamente.

Hacienda recaudó menos de lo esperado

Sin embargo, información publicada por El Universal indica que durante octubre de 2020, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 256 mil 552 millones de pesos (mdp), cifra por debajo a lo estimado en el calendario para ese mes de 263 mil 277 mdp.

Ingresos tributarios

En el Informe de finanzas públicas y deuda pública de la Secretaría de Hacienda, se destaca que en el décimo mes del año entraron menos recursos a las arcas del gobierno por el cobro de los distintos impuestos:

ISR: se programaron para octubre 131 mil 35 mdp y sólo ingresaron 124 mil 876 mdp. Es decir, no se logró la meta.

IEPS: se programaron para octubre 41 mil 60 mdp y sólo se cobraron 37 mil 850 mdp.

IVA: se programaron 79 mil 715 mdp y se ingresaron 83 mil 90 mdp. Es decir, se recaudó más de lo esperado.

Ingresos petroleros

De acuerdo con El Universal, la Secretaría de Hacienda también indicó que durante los primeros 10 meses de 2020, los ingresos petroleros se redujeron 42.9% en términos reales. Esto debido a la caída en la demanda de hidrocarburos como consecuencia del confinamiento global. La dependencia señaló que por petróleo se calendarizaron 808 mil 272 mdp para enero-octubre de 2020, pero sólo se lograron 448 mil 782 mdp.

Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/recaudacion-tributaria-se-queda-1592-mil-mdp-corta Puedes ver el Informe de finanzas públicas y deuda pública, enero-octubre de 2020 aquí y el comunicado de la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2020.

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