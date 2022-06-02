La multinacional española recibió hace unos días una multa de 9 mil 145 millones de pesos por la Comisión Reguladora de Energía A la empresa española Iberdrola S. A., dedicada a la producción, distribución y comercialización de energía, se le acumulan los problemas en México. El miércoles pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) impuso histórica por 9 mil 145 millones de pesos a Iberdrola Monterrey Energía (IEM) debido a que su planta en Pesquería, Nuevo León, opera con un permiso de autoabastecimiento y, según la autoridad, vendía electricidad, lo cual demostró con las facturas entregadas al fisco, según informa La Jornada. Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que se trata de la multa más alta que ha existido para el ámbito energético, y lo preocupante será el nivel de incertidumbre que va a generar en el sector. Por otra parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza una revisión a la trasnacional española por el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de 2017 y 2018, los dos últimos años de la administración priista de Enrique Pena Nieto. “En México hay actualmente en curso revisiones por parte de la administración tributaria local en materia de impuesto sobre sociedades (el equivalente al ISR) e IVA de los ejercicios 2017 y/o 2018 de alguna de las filiales”, reconoce la empresa en su Informe financiero anual 2021, al enumerar las verificaciones de las que es objeto fuera de España.

Antecedentes

De acuerdo con Reforma, Iberdrola Monterrey tuvo ingresos por 16 mil 197 millones de pesos de enero a marzo de 2022, cifra superior en 7 mil 52 millones de pesos a la multa impuesta por el regulador. Según la CRE, la sanción de mas de 9 mil 145 millones de pesos se efectuó debido a que la compañía violó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), derogada en 2013, por la venta de energía a socios que no aparecían en su permiso original de electricidad bajo la figura de autoabasto. De acuerdo con la resolución, la comercialización de electricidad a los socios "simulados" se realizó entre enero de 2019 y hasta junio de 2020 en la central de Dulces Nombres, ubicada en Nuevo León. Asimismo, el medio informa que la comparación con los ingresos del primer trimestre de la española a nivel global, la multa equivale al 3.5 por ciento de los 255 mil 247 millones de pesos obtenidos por la compañía.

El caso Iberdrola

En su Informe financiero anual 2021, la empresa precisa que las facturas que están en revisión son las emitidas por las tres filiales de Iberdrola en los años 2017 y/o 2018, mientras los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) emitidos por IEM, que fueron usados como prueba por la CRE para demostrar que se vendió energía a terceros de forma ilegal, corresponden al periodo del primero de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020. De acuerdo con la Jornada, hasta el momento Iberdrola, así como su filial en México, no se han pronunciado sobre la multa ni sobre las acciones que seguirán en caso de apelar la sanción que equivale a casi 10 por ciento de sus ganancias de todo el grupo el año pasado.