El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer SIGCDMX, una aplicación en la que podrás consultar los datos del catastro a través de internet. El Gobierno de la CDMX, en conjunto con la Agencia D...

El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer SIGCDMX, una aplicación en la que podrás consultar los datos del catastro a través de internet. El Gobierno de la CDMX, en conjunto con la Agencia Digital de Innovación Pública, lanzaron el Sistema Abierto de Información Geográfica de la ciudad denominado SIGCDMX, el cual permite consultar el valor de un predio dentro de la región. En el portal se podrán encontrar datos de catastro, tales como, superficie, valor, niveles de construcción, entre otros, así como la vinculación a los diferentes trámites que existen. La agencia explicó que el objetivo del SIGCDMX es reunir en un sólo sitio información territorial de manera accesible, transparente y progresiva. Asimismo aseguró que los principales beneficios de implementar esta herramienta digital son:

Una ciudadanía mejor informada para tomar decisiones que afectan su vida.

Democratización de los datos para el análisis del desarrollo urbano y la gestión del territorio.

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Cómo usar el SIGCDMX

Lo primero que tienes que hacer es entrar al portal a través de esta liga. Después se te preguntará si deseas utilizar tu ubicación actual; en caso de que se desee conocer otra, deberás ingresar la colonia. Con ayuda del mapa selecciona el predio de tu interés. Del lado izquierdo encontrarás la ficha con datos públicos del predio como: valor del suelo, superficie del terreno, año de construcción o remodelación, número de niveles. Otra información importante que podrás en encontrar son más de 20 capas geográficas relevantes como áreas naturales de peligros y amenazas, movilidad, y ubicación de distintos servicios de la ciudad. https://twitter.com/Finanzas\_CDMX/status/1288640456331591681 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/para-agilizar-tramites-sat-crea-sitio-de-padron-de-importadores-y-exportadores/ Con información del Gobierno de la Ciudad de México.

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