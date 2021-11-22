Trámite de RFC ya no podrá realizarse vía remota con el CURP, los contribuyentes deberán acudir a las oficinas del SAT. De acuerdo con lo establecido en la Miscelánea Fiscal 2022, a partir del próximo año las personas mayores de edad deberán acudir a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para tramitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). De acuerdo con especialistas, que se elimine la posibilidad de realizar dicho trámite vía remota con la Clave Única de Registro de Población saturaría las oficinas del SAT y provocar una nueva escasez de citas. Adicionalmente, al acudir a las oficinas, deberán registrar su domicilio fiscal o notificar si han cambiado, pues según lo establecido en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación (CFF), de no ser notificado, las multas serán de 3,870 hasta 11,600 pesos. “Al registrar y cumplir con esta obligación (RFC), nacen otras obligaciones, por ejemplo el domicilio fiscal. Si registramos el domicilio fiscal, el Código Fiscal de la Federación nos ordena que cuando nos cambiemos tenemos que avisar, si no puede venir una sanción”, dijo Héctor Amaya, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en entrevista con el portal El CEO. Las personas físicas y morales cuentan con un plazo de 10 días para realizar la notificación, de lo contrario, puede realizarse una visita domiciliaria por auditores que le pedirán al contribuyente datos, documentos, informes o bienes que demuestren que han cumplido con sus obligaciones fiscales, de no ser así, se aplican las sanciones correspondientes. Incluso el SAT podrá utilizar drones y tecnología de georreferenciación para verificar que los domicilios fiscales proporcionados por los contribuyentes al RFC sean correctos. Aunque esta propuesta ya estaba establecida en la Miscelánea Fiscal del año pasado, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, aclaró que la medida no está dirigida a la población en general, sino que propone combatir las empresas fantasma y fortalecer el trabajo del auditor que realiza una visita domiciliaria. Para la Miscelánea Fiscal 2022 se propuso modificar el artículo 27 del CFF para hacer uso de cualquier herramienta tecnológica que proporcione georreferenciación y con ella verificar la validez del domicilio fiscal. Además, el fisco podrá hacer uso de vistas panorámicas y satelitales para la misma función. Con información de El CEO https://elceo.com/economia/domicilio-fiscal-el-anzuelo-del-sat-para-pescar-a-contribuyentes-en-2022/

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