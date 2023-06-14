La Ministra Yasmín Esquivel propuso a la Segunda Sala de la SCJN negar el primer amparo de una empresa contra los cambios que, en general, suprimieron la subcontratación de empleados La reforma al outsourcing en México se promulgó en abril de 2021, con el objetivo de regular y combatir la evasión fiscal, la simulación laboral y otras prácticas fraudulentas relacionadas con la subcontratación. Como parte de la reforma, se prohibió la subcontratación de personal, excepto en casos de servicios especializados o trabajos especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para avalar la reforma de 2021 que eliminó la figura de outsourcing o subcontratación de personal. De acuerdo cono Reforma, la Ministra Yasmín Esquivel propuso a la Segunda Sala de la SCJN negar el primer amparo de una outsourcera contra los cambios que, en general, suprimieron la subcontratación de empleados, y ahora sólo prevén esta figura para ciertos servicios especializados. El proyecto, que la Segunda Sala de la SCJN discutirá, rechaza que la reforma sea retroactiva o irracional o que viole los derechos humanos de libertad de comercio y trato igualitario. Además, avala varios detalles operativos del nuevo régimen de subcontratación de servicios especializados, entre ellos los requisitos para obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Uno de los argumentos de Portal Dinámico, empresa que presentó el amparo, es que el Gobierno de México y el Congreso de la Unión partieron de la premisa falsa de que todo el sector empresarial dedicado y beneficiado por la subcontratación laboral realizaba prácticas indebidas y fraudulentas.