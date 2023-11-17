Las nuevas rutas serán operadas por las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina en caso de que ferroviarias privadas decidan no participar El Gobierno Federal ha marcado el 15 de enero como fecha límite para que las ferroviarias privadas se sumen a su proyecto de reactivación de trenes de pasajeros en siete rutas estratégicas. En caso de no recibir ofertas viables, advierte que las rutas serán entregadas a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. El decreto, recientemente publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), establece como prioritario el transporte ferroviario de pasajeros y se implementará en rutas clave:

México-Veracruz-Coatzacoalcos

México-Querétaro-León-Aguascalientes

Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato

México-Querétaro-León-Aguascalientes

México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales

Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez

Estas rutas, actualmente operadas por las empresas Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern exclusivamente para carga desde los años 90, deberán dar preferencia al servicio de pasajeros según el decreto. Adicionalmente, se proyecta un Tren Interurbano desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta la ciudad de Pachuca, junto con la expansión del Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con dicho aeropuerto. En el caso de que las empresas concesionarias del transporte ferroviario de carga no presenten propuestas viables en términos de inversión, tiempo de construcción y modernización de vías para el servicio de pasajeros, el Gobierno federal podría asignar las rutas a la Sedena o a la Semar, que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec. En su defecto, podrían otorgarse a particulares interesados en prestar el servicio. El decreto lamenta la privatización de los ferrocarriles en 1995, refiriéndose a ella como una "desgracia". Se señala que, aunque las concesiones actuales permiten el tráfico de pasajeros, el Estado no ha ejercido sus atribuciones para promover el desarrollo y cumplir su responsabilidad social. En el ámbito internacional, se destaca que muchos sistemas ferroviarios de pasajeros en otros países requieren de subsidios para operar. Es esencial observar que el tráfico de pasajeros en tren había disminuido significativamente en las décadas anteriores debido a la competencia con aerolíneas y autobuses. Esta iniciativa busca revitalizar y replantear el papel de los trenes en el transporte de pasajeros en México. [mc4wp_form id=1230]