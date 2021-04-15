Analistas del banco indicaron que una gran variedad de alimentos no son consumidos por las familias de menores ingresos y no causan IVA.

Analistas del banco indicaron que una gran variedad de alimentos no son consumidos por las familias de menores ingresos y no causan IVA.

Para incrementar la recaudación se requiere la eliminación de la tasa cero del impuesto al valor agregado (IVA) para la mayoría de alimentos, exceptuando algunos que pertenezcan a la canasta básica. Esto lo planteó BBVA Research en un análisis económico. En el documento se exponen múltiples datos de un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), y se indica que con el monto recaudado se deberían institucionalizar programas de apoyo dirigidos a los niveles más bajos de ingreso. Lo anterior implicaría un aumento en la recaudación por IVA en por lo menos 1% del PIB según las estimaciones del análisis del FMI. BBVA Research explicó que esta eliminación de la tasa cero estaría justificada por cuestiones de regresividad impositiva. Además, indicó que una gran variedad de alimentos no son consumidos por las familias de menores ingresos y no causan IVA. De acuerdo con el análisis económico de BBVA Research, en 2018 los ingresos tributarios en México representaron 16.2% del PIB. Dicha cifra ubicó al país en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por debajo de un número importante de países de Latinoamérica. Tanto el IVA como el ISR a personas físicas mostraron niveles inferiores de recaudación con respecto al promedio de la OCDE. Por eso, como parte de su análisis, BBVA Research expuso lo siguiente:

Hay un bajo nivel de eficiencia recaudatoria por IVA en México

El relativo bajo nivel de eficiencia recaudatoria por IVA de México (29%), contra el promedio de Latinoamérica (50%) obedece principalmente a dos factores:

Una relativa base impositiva reducida por gastos fiscales e informalidad. Alto incumplimiento.

Sería deseable el fortalecimiento de las redes de seguridad social

Para propiciar las condiciones políticas de aprobación legislativa que elimine el régimen de tasa cero del IVA, sería necesario que esta reforma estuviera acompañada por un fortalecimiento de las redes de seguridad social.

Se necesita una estrategia integral para atacar la evasión en el pago del IVA

Por su parte, una estrategia integral para atacar la evasión en el pago del IVA podría representar 0.5% del PIB en recaudación adicional. Esta estrategia tendría como pilares fundamentales las siguientes acciones:

La simplificación del régimen de pequeños contribuyentes.

La ampliación de la cobertura de auditorías para devoluciones del IVA.

Hay un bajo nivel de eficiencia recaudatoria por ISR en México

En cuanto al tema del ISR a personas físicas, los factores que inciden significativamente en la relativa baja recaudación de México, por concepto de este rubro, son los siguientes:

La desigualdad en ingresos. La informalidad.

De acuerdo con el análisis del FMI, el impacto sobre los ingresos de un aumento en la tasa de ISR sería limitado. Por eso, sería necesario ampliar la base de contribuyentes. Los analistas de BBVA Research coinciden con lo anterior. Por eso, consideran que el problema de la baja de recaudación de ISR no obedece a la tasa, porque no está entre las más bajas de la OCDE, sino que se explica fundamentalmente por el tamaño de la base. Esto podría lograrse mediante las siguientes acciones:

El cobro de impuestos a las actividades de negocios y servicios independientes de las personas físicas.

Bajar el límite del ingreso anual para la banda impositiva mayor con el objetivo de ampliar su base de contribuyentes.

Puedes ver el análisis económico que publicó BBVA Research aquí / Fecha de publicación: lunes 12 de abril de 2021.

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