La medida solo aplica para los ganadores que vivan en la Ciudad de México. Hoy a las 16:30 horas se llevará a cabo la rifa del avión presidencial. En enero de este año, el presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que se rifaría el avión presidencial José María Morelos y Pavón. De acuerdo con un avalúo de la ONU, el avión tiene un valor de 130 millones de dólares. A inicios de febrero, el presidente López Obrador anunció oficialmente que se rifará por medio de la Lotería Nacional un monto equivalente al valor del avión presidencial. Es decir, el avión seguirá a la venta, contrario a lo que había dicho originalmente; lo que se está rifando es el valor del avalúo del avión. El valor de la recaudación será de 3 mil millones de pesos. Con esto alcanzaría para equipar 185 hospitales; sin embargo, no cubriría todas las necesidades de equipamiento del servicio médico. Para esto, el gobierno necesita 13 mil millones de pesos. Al final, se pusieron a la venta 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos. La rifa será el día de hoy en la Lotería Nacional a las 16:30 horas.

Si ganas y eres de la CDMX, te condonarán impuestos

La rifa tendrá 100 ganadores de 20 millones de pesos para cada uno. Si eres uno de los afortunados en ganar tendrás que acudir a la Ciudad de México para cobrar tu premio. En caso de que el premio lo gane una persona o empresa de la Ciudad de México, al afortunado ganador se le condonaría el pago del impuesto sobre premios, que es del 6%. Esto lo aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los ingresos por obtención de premios están sujetos al cobro de impuestos estatales y federales. El impuesto federal es de 1% sobre la cantidad del premio obtenido, y el estatal depende de cada entidad. Si no se vende el boleto ganador, el premio se entregará al Instituto de Salud y Bienestar; de acuerdo con Ernesto Prieto Ortega, director de la Lotería Nacional. Hasta esta semana, se han recaudado 2.089,5 millones de pesos por la rifa. Bastante lejos de los tres mil millones de pesos que esperaban recaudar. De hecho, se han vendido 4 millones 179 mil boletos. Esto solamente representa el 69.65% del total. Con información de El Universal y CNN https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/condonaran-impuestos-ganador-de-rifa-de-avion

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.