El IMCP, a través de su Comisión Nacional de Síndicos, planteó está problemática a la autoridad tributaria Algunos contribuyentes tributaron en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) en el ejercicio 2022, y en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en ejercicios previos. Pero derivado de su actividad como RIF en ejercicios previos, dichos contribuyentes pudieron tener deducciones superiores a los ingresos, cuyo saldo quedó pendiente de aplicar. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), a través de su Comisión Nacional de Síndicos, planteó está problemática al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En su planteamiento, el IMCP solicitó atención por parte de la autoridad a esta y otras problemáticas. El IMCP atendió esta problemática en sus preguntas frecuentes, y en este caso la solución consiste en lo siguiente: Dentro del aplicativo de la declaración anual 2022 acceder al campo “diferencia de deducciones superiores a los ingresos pendientes de disminuir” campo que se habilita sólo si el contribuyente tributó en el RIF. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 25 de abril de 2023.