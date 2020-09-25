Aquí te decimos qué necesita un concubino para reclamar una propiedad intestada De acuerdo con la definición jurídica, el concubinato es la unión de dos personas que conviven pero no están ligadas ...

Aquí te decimos qué necesita un concubino para reclamar una propiedad intestada De acuerdo con la definición jurídica, el concubinato es la unión de dos personas que conviven pero no están ligadas legalmente. La relación es considerada con este término a partir de que cumplan viviendo juntos dos o más años, o cuando haya un hijo producto de esa unión. Para poder ser heredero, el concubino o concubina debe quedar como beneficiario en un testamento. Si no lo es, es necesario que demuestre que la compró en conjunto con su pareja y que vivió junto a ella durante al menos cinco años. Los documentos que pueden ser usados para lo anterior son:

Estados de cuenta

Documentos que acrediten tu participación en la compra

Comprobantes de pagos

Testigos

Y cualquier prueba que acredite tu participación en la compra

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