Varios especialistas creen que los recientes cambios fiscales llevarán a una escasez de citas con el SAT. Desde inicios de 2020, los contribuyentes en todo el país han tenido problemas para consegu...

Varios especialistas creen que los recientes cambios fiscales llevarán a una escasez de citas con el SAT. Desde inicios de 2020, los contribuyentes en todo el país han tenido problemas para conseguir cualquier tipo de citas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunque el problema estaba presente desde antes de la pandemia, la sana distancia y el cierre de oficinas y trámites presenciales solamente lo empeoró. Desde el inicio de la pandemia se han registrado dos olas de escasez de citas:

La primera escasez se dio en mayo de 2020. Ese mes el SAT atendió a 294 mil contribuyentes, mientras que en enero de ese año atendió a 586 mil.

La segunda tuvo lugar en enero de 2021, cuando se atendieron 305 mil contribuyentes. En septiembre de 2020, el SAT atendió a 530 mil.

De acuerdo con una nota de Reforma, los contribuyentes han empezado a notar la falta de citas durante las últimas dos semanas.

Acciones del SAT provocarán escasez

De acuerdo con expertos consultados por Expansión y Reforma, se espera que diversos cambios fiscales adoptados este año provoquen escasez en 2022.

Fedatarios públicos

El primer problema tiene que ver con los fedatarios públicos. En septiembre el SAT anunció la cancelación de 1,022 cuentas de fedatarios públicos que estaban inscritos en el *Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos.*De acuerdo con el SAT, hay una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT. En la Miscelánea Fiscal se incluyó una modificación para que el próximo año los fedatarios públicos ya no puedan inscribir contribuyentes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) por medios electrónicos.

RFC obligatorio

El segundo cambio importante tiene que ver con la inscripción obligatoria al RFC para mayores de edad. A partir del 1 de enero de 2022, será obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta al RFC, aunque no perciban ingresos o realicen alguna actividad económica, pero no estarán obligados a presentar declaraciones anuales o pagar contribuciones. De acuerdo con representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la combinación de estos factores llevará a la escasez de citas. En conferencia de prensa Héctor Amaya Estrella, vicepresidente del IMCP, señaló que además de los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, hay que tomar en cuenta a los adultos que nunca se han registrado y que deberán empezar a hacerlo a partir de enero.

No podrán hacerlo en línea

Por otro lado, como reporta Milenio, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) declaró recientemente que el SAT no cuenta con la capacidad para dar de alta a los mayores de edad en el RFC. Hay que tomar en cuenta que el 12 de noviembre el SAT publicó la séptima versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021 y sus anexos 1 y 1-A. El documento elimina la posibilidad de inscribirse al RFC utilizando la CURP de manera remota. Específicamente, se elimina la guía de trámites 3/CFF, con lo que ya no es posible la inscripción del RFC con CURP. Así, la inscripción se volvería un proceso presencial, lo que saturaría los servicios del SAT. De acuerdo con los especialistas, en la versión anterior se utilizaba la ficha de trámite 3/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas con CURP”. En entrevista para Reforma, Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, explicó que por la falta de citas el fisco podría dejar de atender a otros contribuyentes. Esto podría afectar a empresas que busquen tramitar la e.firma, o dar de alta o de baja sus negocios. Sin embargo, el especialista también recordó que no se ha publicado la versión oficial de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal. Esto significa que todavía se puede mantener la posibilidad de tramitar el RFC a distancia. Con información de Reforma, Milenio y Expansión https://www.reforma.com/agravara-el-sat-escasez-de-citas/gr/ar2305619 https://www.milenio.com/politica/comunidad/sat-eficaz-incorporar-mayores-edad-rodriguez https://expansion.mx/economia/2021/11/18/se-preve-sat-sin-citas-2022

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