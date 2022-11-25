El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la trabajadora y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año Recientemente, la titular de la Secreta...

El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la trabajadora y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año Recientemente, la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, indicó que pronto será obligatorio registrar en el IMSS a las personas trabajadoras del hogar. Alcalde Luján adelantó que la reforma a la Ley del Seguro Social entrará en vigor este mes, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los patrones, dijo, estarán obligados a registrar a las y los empleados desde el primer día. El pago se efectuará de acuerdo con el salario y los días laborados de la persona trabajadora del hogar y se podrá cumplir la obligación por día, mes, bimestre, semestre o año. En este contexto, algunos empleadores deben tener la siguiente duda: ¿Cómo se inscribe o se afilia a una persona trabajadora del hogar al IMSS?

¿Cómo se inscribe o se afilia a una persona trabajadora del hogar al IMSS?

Los patrones tienen dos formas de afiliar a las personas trabajadoras del hogar:

Por internet, en la página del IMSS, en la sección en accesos directos ingresar en “Personas trabajadoras del hogar”. En la subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio. Se puede ver el directorio de las 133 subdelegaciones a nivel nacional aquí.

De acuerdo con Juan Edgardo Beltrán Ávila, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, afiliar a una persona trabajadora del hogar es muy sencillo. El especialista explicó que en la página del IMSS hay un apartado que se llama "Personas trabajadoras del hogar", y ahí viene desglosado todo:

Cómo hacerle para inscribir a una persona trabajadora del hogar

Preguntas frecuentes

Una calculadora para el pago de cuotas

El trámite de afiliación

Y los medios de contacto.

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que por el momento no ha habido una fecha en la cual se tenga ya que hacer obligatoria la afiliación de personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, por lo que dijo la titular de la STPS, pronto será obligatorio registrar en el IMSS a las personas trabajadoras del hogar.