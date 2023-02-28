Al cierre de 2022 se reportaron 42 millones 200 mil operaciones de pago al fisco, de las cuales 49.9 por ciento fueron por internet El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó un incremento en el pago de impuestos a través de internet en 2022. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT, el año pasado se realizaron alrededor de 21 millones de operaciones de pago de impuestos a través de internet. De acuerdo con Reforma, lo anterior representó un incremento anual de 35.8 por ciento en el pagos de impuestos por vía electrónica. Los datos de la autoridad fiscal indican que al cierre de 2022 se reportaron 42 millones 200 mil operaciones de pago al fisco, de las cuales 49.9 por ciento fueron por internet, cifra que no se registraba desde 2010. El restante 50.1 por ciento de las operaciones se hicieron en ventanilla bancaria, que son pagos a través de depósitos referenciados. El avance de los pagos en línea fue por mejoras del SAT en medios electrónicos y las facilidades que se ofrecen. (Imagen: El Contribuyente) Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo al diario que las instituciones también han realizado mejoras que permiten que el pago de impuestos desde sus plataformas o aplicaciones sea más sencillo. "Permiten mayor facilidad, inmediatez y ahorro de tiempo, pues evita imprimir la línea de captura de pago y acudir a ventanilla", comentó el especialista.

Con información de Reforma.