La validación del RFC del receptor indica que debe estar en la 'lista de RFC inscritos no cancelados' en el SAT El próximo 31 de marzo de 2023 inicia el uso obligatorio de la versión 4.0 del Compro...

La validación del RFC del receptor indica que debe estar en la 'lista de RFC inscritos no cancelados' en el SAT El próximo 31 de marzo de 2023 inicia el uso obligatorio de la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica. Con esto terminará el periodo de convivencia de las versiones 3.3 y 4.0 del CFDI.

Nuevo requisito

De acuerdo con la consultora Fiscalia, uno de los nuevos requisitos del CFDI 4.0 con Complemento de Nómina, consiste en que la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del receptor debe encontrarse activo en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Fiscalia indica que lo anterior hace parecer que no se puede utilizar un RFC genérico, provocando que el “Uso del CFDI” necesariamente sea “Sin efectos fiscales”, al que no se le puede adjuntar un Complemento de Nómina. Cabe recordar que los RFC genéricos previstos por la normatividad fiscal son los siguientes:

XAXX010101000 (Para receptores nacionales)

XEXX010101000 (Para receptores extranjeros)

Validaciones

En el artículo de Fiscalia se explica que la validación del RFC del receptor indica que debe estar en la 'lista de RFC inscritos no cancelados' en el SAT. Esto lleva a pensar que los RFC genéricos no pueden ser utilizados para emitir un comprobante de nómina. Sin embargo, se indica que el sistema de validaciones contempla otra validación en la que sí se acepta el uso de los RFC genéricos, sea de un receptor nacional o de uno extranjero, según sea el caso.

Requisito para utilizar la clave de RFC genérico

El requisito para utilizar la clave de RFC genérico en el CFDI, es que en el complemento de nómina, en el dato de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del trabajador, se utilicen las siguientes claves:

Para trabajadores mexicanos: La CURP del trabajador asignada por el Registro Nacional de Población (RENAPO)

Para trabajadores extranjeros: Las siguientes CURP genéricas: – XEXX010101HNEXXXA4 (Hombre) – XEXX010101MNEXXXA8 (Mujer)

Adicionalmente, en el régimen fiscal del campo “Receptor” del CFDI, se debe utilizar la clave '605 - Sueldos y salarios', aun cuando se tenga registrado el RFC genérico. El RFC genérico no tiene un régimen asignado, pero así lo exige la Guía de Llenado. (Imagen: El Contribuyente)

Revisión de sistemas

Por lo anterior, Fiscalia recomendó revisar los sistemas de nómina al momento de utilizar claves genéricas de RFC para los receptores. Esto se debe a que es posible desde el punto de vista técnico, pero deben aplicarse estos lineamientos para que el comprobante pueda ser timbrado.