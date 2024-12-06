La reforma a la Regla 2.7.1.44. de la Resolución Miscelánea Fiscal ya está en vigor. Esto impacta el uso de DeclaraNOT en línea para informar avalúos en operaciones de enajenación y adquisición de ...

La reforma a la Regla 2.7.1.44. de la Resolución Miscelánea Fiscal ya está en vigor. Esto impacta el uso de DeclaraNOT en línea para informar avalúos en operaciones de enajenación y adquisición de bienes. Descubre qué cambios aplicar y cómo cumplir con esta nueva disposición

El pasado 1 de diciembre de 2024, entró en vigor la reforma a la Regla 2.7.1.44. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), que afecta la manera en que se reportan los avalúos de bienes en el sistema DeclaraNOT en línea.

¿Qué implica esta reforma?

Ahora, al declarar operaciones de enajenación o adquisición de bienes en DeclaraNOT, los notarios deberán proporcionar información precisa sobre los valores involucrados, como:

El valor del bien según el avalúo, que debe cumplir con el Artículo 3 del Reglamento del CFF y la Regla 2.1.35. El valor de la contraprestación o ingreso por la enajenación.

Opiniones del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM)

El CNNM, tras reunirse con el SAT, compartió puntos clave sobre esta nueva obligación:

Valor del avalúo en adquisiciones: Si el avalúo supera en más de un 10% el monto pactado, se anotará dicho valor o, en su defecto, el valor catastral. Esto aplica para determinar el ISR por adquisición, según el Artículo 130 de la Ley del ISR y el Artículo 217 de su Reglamento.

Valor del avalúo en enajenaciones: No existe actualmente un espacio específico en el sistema DeclaraNOT para registrar este valor, lo que representa un reto técnico.



¿Cuándo es obligatorio obtener un avalúo?

El CNNM destaca que la necesidad de realizar un avalúo es excepcional en la mayoría de los casos de enajenación o adquisición de bienes inmuebles. Sin embargo, cuando sea requerido:

Se anotará el valor conforme a las disposiciones generales del SAT.

Si no hay avalúo, se utilizará el valor catastral del inmueble.

¿Qué pasará con DeclaraNOT?

El SAT podría actualizar el sistema DeclaraNOT para incluir un campo específico para el "valor del avalúo del inmueble", lo que facilitará el cumplimiento de esta nueva disposición.

Para cumplir con esta reforma, notarios y contribuyentes deberán estar atentos a las actualizaciones del sistema DeclaraNOT y garantizar que los avalúos cumplan con los requisitos legales. Esta reforma refuerza la transparencia en operaciones de bienes inmuebles, aunque plantea desafíos técnicos que el SAT deberá resolver en el corto plazo.