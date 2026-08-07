Durante décadas, muchos bullpens se explicaron con una estructura bastante rígida: un relevista para la séptima entrada, otro para la octava y un cerrador para la novena. El béisbol moderno añadió otra lógica, porque los equipos empezaron a mirar si cada brazo ofrecía cutter, slider, cambio, sinker, splitter o una recta alta capaz de atacar una zona concreta. Así, el manager puede elegir al lanzador por la forma de sus pitcheos y por el tipo de bateador, aunque todavía falten 6, 7 u 8 outs. Si te gusta apostar en béisbol y seguís la estrategia de cada bullpen, oficial 1xBet Uruguay ofrece mercados para las principales ligas y torneos.

Cleveland mostró esa idea con especial claridad en 2024, cuando su bullpen terminó con una efectividad colectiva de 2,57 y una combinación de 4 relevistas completamente diferentes. Emmanuel Clase cerraba con un cutter cercano a las 100 millas por hora, Cade Smith atacaba con una recta alta y un splitter, Hunter Gaddis dependía más del slider y el cambio, y Tim Herrin aportaba curva desde el lado izquierdo. Cuando un mánager decide el relevo según el tipo de lanzamiento y no solo por la situación, oficial Uruguay 1xBet permite seguir esos partidos con más interés desde las apuestas.

Cómo los tipos de lanzamiento sustituyen a los roles rígidos

El manager ya no pregunta únicamente quién es su hombre de la octava, sino qué movimiento perjudica más a los siguientes 2 o 3 bateadores. Contra un grupo de derechos que persigue sliders fuera de la zona, puede utilizar un especialista en rompientes aunque queden 2 entradas completas. Cuando termina la temporada de béisbol, mercados para apostar en distintos deportes ayudan a mantener la emoción con competiciones de diferentes disciplinas.

Estos clubes mostraron perfiles claramente diferenciados dentro del mismo bullpen:

Cleveland Guardians, cutter de Clase, recta-splitter de Smith y slider-cambio de Gaddis.

New York Yankees, sinker de Holmes, cambio de Kahnle y recta-cambio de Weaver.

Milwaukee Brewers, cambio de Williams, sinker de Uribe y repertorio lateral de Milner.

Seattle Mariners, bullpen con 41,4 % de sliders durante una temporada histórica.

Relevistas usados durante la séptima, octava o novena según el grupo de bateadores.

Arsenales con velocidades desde unas 86 hasta más de 100 millas por hora.

Smith consiguió 63 de sus primeros 81 ponches de 2024 con la recta, pero utilizó el splitter aproximadamente en el 20 % de sus lanzamientos para cambiar el plano. Si te gusta combinar apuestas en varios deportes, mercados para 1xBet apostar en distintos deportes ofrecen una amplia variedad de eventos.