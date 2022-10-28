Los días de descanso obligatorio son aquellos que se consideran como no laborables para trabajadores

Las festividades por el Día de Muertos se aproximan y con la llegada de esta celebración, también llegan las dudas sobre si el 1 y 2 de noviembre son días de descanso obligatorio.

Los días inhábiles son aquellos que se consideran como no laborables para trabajadores. Las fechas oficiales se encuentran marcadas en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo, en donde se establece que quienes laboren esos días serán acreedores a un pago que cubra el total de su jornada diaria más el doble, en caso de caer en domingo, además, se tendrá que cubrir la prima dominical estipulada. A continuación, te contamos si estos días son feriados y qué fechas de descanso obligatorio le quedan al 2022.

¿Los días 1 y 2 de noviembre son inhábiles?

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes para los mexicanos, ya que rememoran a sus seres queridos, por ello, en algunas empresas esta celebración se toma como día de asueto, por lo que algunos trabajadores no laboran. Sin embargo, el 1 y 2 de noviembre no aparecen en el listado de días que la Ley Federal del Trabajo establece como fechas de descanso obligatorio; por lo tanto, estos días se desarrollarán con normalidad, habiendo actividades trabajos y negocios. Es decir, los patrones no están obligados a otorgar los días de descanso y será decisión de cada empresa, permitir a sus empleados no laborar en estas fechas. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el siguiente día de descanso obligatorio en México es el lunes 20 de noviembre, fecha que conmemora la Revolución Mexicana. Es importante señalar que para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 2 de noviembre sí es considerado un día inhábil, por lo que sus servicios presenciales en oficinas estarán suspendidos ese día.