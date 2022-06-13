Muchas empresas y personas físicas ya están utilizando la nueva versión del CFDI para familiarizarse con sus requisitos y características A partir del 1 de enero de 2023 será obligatorio el uso de la factura electrónica 4.0, por lo que el resto año se podrá utilizar a versión 3.3. Sin embargo, muchas empresas y personas físicas ya están utilizando la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para familiarizarse con sus requisitos y características. Ante la petición del Servicio de Administración Tributaria de comenzar a facturar con la versión 4.0, es importante que todos los contribuyentes tengan actualizados sus datos fiscales, ya que también será necesario incluirlos en recibos y facturas por servicios prestados o por la compra de productos y para ello también será útil la Constancia de Situación Fiscal. Roberto Colín, contador e integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo a Reforma que es buena la prórroga que el SAT otorgó para la obligatoriedad de la versión 4.0 de los CFDI, ya que la autoridad fiscal no contó con el personal suficiente para permitir que los contribuyentes obtuvieran su Constancia. "Ahora el tema sería que los contribuyentes no se confíen", dijo en entrevista con el medio.

¿Para qué actualizar mis datos?

Además de los recibos de nómina, las facturas por servicios, como el de Telefonía, las de la Afore, y las de compras de productos, también deben contar con información actualizada de los clientes, explicó Roberto Colín, contador e integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). "Para todo lo que se facture será obligatorio, porque la nueva versión 4.0 va a ser para todo tipo de Comprobante Fiscal Digital por Internet por lo que la información tendrá que estar actualizada", sostuvo. Asimismo, el órgano recaudador solicitará, tanto a clientes como proveedores, que en las facturas que emitan, se incluyan, entre otras cosas, el Código Postal actualizado de los mismos, por lo que la Constancia de Situación Fiscal servirá también para esto, señaló recientemente Guillermo Mendieta, contador público y socio de Mendieta & Asociados.

Nuevos requisitos

En la versión 4.0 del CFDI o factura electrónica se incorporaron como requisitos obligatorios para su emisión los siguientes datos: el RFC, nombre, régimen fiscal y código postal del domicilio fiscal del receptor. Por su parte, Virgina Ríos, académica de la maestría en Impuestos de la Universidad Panamericana, explicó recientemente que las constancias de situación fiscal se están pidiendo cada vez más para la emisión de facturas, ya que en ellas vienen los datos correctos, y los proveedores y negocios no quieren arriesgarse a emitir un comprobante fiscal con información errónea. Ademas, la especialista detalló que los negocios no quieren arriesgarse a emitir un CFDI incorrecto porque después podrían solicitarles la reposición o incluso pudieran ser multados si es que ponen otros datos que no vienen en la constancia. Asimismo, comentó que si alguien se niega a reponer un comprobante emitido incorrectamente al contribuyente, puede denunciar ante el SAT, por lo cual el fisco deberá recurrir al negocio para corroborar la razón por la cual no quiere reponerlo.