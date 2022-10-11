Especialistas en materia fiscal aseguraron que el desempeño de Buenrostro al frente del SAT fue bueno, incluso la consideraron como una de las mejores administraciones. El Instituto Mexicano de Con...

Especialistas en materia fiscal aseguraron que el desempeño de Buenrostro al frente del SAT fue bueno, incluso la consideraron como una de las mejores administraciones. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que en la administración de Raquel Buenrostro Sánchez al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hubo avances, pero también se quedaron temas pendientes.

Laura Grajeda Trejo, presidenta del IMCP, emitió un posicionamiento con respecto a la salida Buenrostro del SAT y su paso como Secretaria de Economía, en el que reconoció avances "en temas sensibles para los contribuyentes”, como fueron el decreto de algunas prórrogas para el cumplimiento trámites, no obstante quedaron pendientes temas fiscales que pueden afectar el desarrollo de actividades productivas en el país.

Entre los pendientes, comentó la escasez de citas que se ha presentado en el SAT, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) de ingreso o traslado con complemento Carta Porte, la facturación con la versión 4.0 -que sustituirá en 2023 a la versión 3.3.-, la Constancia de Situación Fiscal, entre otros temas. Raquel Buenrostro fue jefa del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante dos años y ocho meses, también ha sido directora de Administración en la Secretaría de Turismo y directora de Control Presupuestario en el ministerio de Hacienda.

Expertos aplauden la administración de Buenrostro

De acuerdo con expertos en materia fiscal consultados por El Economista, el desempeño de Raquel Buenrostro al frente del SAT fue bueno, incluso la consideraron como una de las mejores administraciones.

Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) comentó al diario que la gestión de Buenrostro dio buenos resultados.

“La recaudación está en récord, a pesar de la pandemia y ahora en post-pandemia están bien los ingresos. Tiene un gran mérito porque pudo capitalizar las plataformas digitales para la recaudación” comentó en entrevista con el medio.

Cabe resaltar que durante 2020, el primer año de la pandemia, la recaudación tributaria del país creció 0.8% en comparación anual, al obtener 3.3 billones de pesos, lo cual fue un logro reconocido a nivel mundial dado que la gran mayoría de los países observaron contracciones anuales producto del confinamiento y del paro de las actividades económicas.

En dicho año, el SAT obtuvo 496,217 millones de pesos en ingresos adicionales con acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza. Lo anterior representó 2.2% del Producto Interno Bruto del 2020.

Juvenal Lobato Díaz, ex presidente de la comisión fiscal nacional de Coparmex, explicó que la ex jefa del SAT hizo un buen trabajo y sobre todo condicionada con la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no subir, ni crear nuevos impuestos. “Esa condicionante la obligó a hacer un trabajo enfocado a presionar y lograr que los grandes contribuyentes pagaran sus impuestos en los términos que ella quería” dijo a El Economista.

Problemáticas en el SAT

Aunque Buenrostro logró aumentar la recaudación de impuestos, pese a la pandemia y la caída del PIB, su trabajo al frente del fisco mexicano también estuvo marcado por la complicación para cumplir las obligaciones fiscales por la escasez de citas. Durante la administración de la ex titular del SAT, los contribuyentes se enfrentaron a diversas complicaciones, por ejemplo, fallas en el portal del SAT, la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la firma electrónica, la obtención de la Constancia de Situación Fiscal, lo que ocasionó dificultades para la apertura de negocios, contrataciones, la creación de empresas para emprendedores y el cumplimiento de obligaciones fiscales. El Contribuyente reportó diversas problemáticas durante la gestión de Buenrostro frente al órgano recaudador, por ejemplo, la creación y funcionamiento de nuevas empresas con recursos de inversionistas extranjeros tardaron hasta cinco meses debido a la falta de citas en el SAT, ya que no pudieron darse de alta en el RFC. Asimismo, desde el año pasado usuarios de redes sociales, reportaron la venta de citas para el SAT desde 250 hasta 1,500 pesos. Esta práctica ya ha sido reportada durante 2020 y 2021, como informamos en El Contribuyente, el fisco detectó irregularidades en la asignación de citas principalmente para los servicios de firma electrónica para personas físicas, así como para la inscripción de nuevas empresas. Finalmente cabe destacar que los tres analistas consultados por El Economista, coincidieron en que Buenrostro dejó temas pendientes como fue resolver la escasez de citas, la implementación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) de ingreso y traslado con complemento Carta Porte o el casi nulo crecimiento del padrón de contribuyentes.