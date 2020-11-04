El depósito de la primera parte del aguinaldo se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre. En la conferencia mañanera del día de hoy, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, anunció que el gobierno federal adelantará el aguinaldo de los trabajadores del gobierno, con la finalidad de que, si así lo desean, tengan dinero para aprovechar las ofertas del Buen Fin. La primera parte del aguinaldo será depositada a los servidores públicos el lunes 9 de noviembre. Conforme al artículo 42 Bis de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, el aguinaldo de los burócratas debe ser equivalente a 40 días de salario y pagarse en dos partes de 50% cada una. La primera debe pagarse antes del 15 de diciembre y la segunda antes del 15 de enero. En otros años, como 2019, los pagos se han hecho en las fechas límite. El Buen Fin 2020, con motivo de la pandemia de COVID-19, tendrá una mayor duración, con la intención de evitar aglomeraciones de consumidores en los establecimientos participantes. El secretario dijo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmaría dos decretos, uno con motivo del adelanto del aguinaldo de los funcionarios públicos y otro para aprobar un estímulo fiscal para los consumidores. “De hecho, el presidente va a firmar dos decretos. Uno mediante el cual se da el apoyo fiscal al Buen Fin. Hay 500 millones de pesos, es lo que tiene que ver con el SAT. Hay 500 millones de pesos que se van a dar a través de sorteos: 400 millones para los clientes que son registrados, 100 millones para los establecimientos. Es la primera vez que los establecimientos entran al sorteo.” El sorteo fiscal consiste en que el SAT pagará las compras que los consumidores ganadores hagan en los establecimientos participantes, siempre que estas sean de entre 250 y 10 mil pesos y el pago sea con una de las tarjetas participantes.

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