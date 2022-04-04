El monto de los ingresos tributarios fue inferior en 0.7% en términos reales respecto a lo observado en los primeros dos meses de 2021. A febrero de 2022, los ingresos presupuestarios del sector pú...

El monto de los ingresos tributarios fue inferior en 0.7% en términos reales respecto a lo observado en los primeros dos meses de 2021. A febrero de 2022, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 986 mil 842.5 millones de pesos (mdp). Este monto fue inferior en 75 mil 287.4 mdp respecto a lo previsto en el programa, y en 0.7% en términos reales respecto a lo registrado en el primer bimestre de 2021. Lo anterior lo indicó la Secretaría de Hacienda en su informe Finanzas públicas y deuda pública a febrero de 2022. Entre otros datos, la dependencia informó lo siguiente:

Ingresos tributarios

Los ingresos tributarios fueron de 660 mil 97.2 mdp, monto inferior a lo previsto en el programa en 34 mil 951.6 mdp y en 0.7% en términos reales respecto a lo observado en los primeros dos meses de 2021. La SHCP destacó el desempeño de la recaudación por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR), la cual incrementó 10.4% real respecto a lo registrado durante el año previo.

Ingresos petroleros

Los ingresos petroleros alcanzaron los 144 mil 881.4 mdp, cifra superior en 6.2% real anual respecto a lo registrado en el primer bimestre de 2021 derivado, principalmente, de un mayor precio del energético, así como de una mayor producción de crudo. No obstante, los ingresos observados se ubicaron por debajo de lo previsto en el programa en 48 mil 308.7 mdp como resultado de una menor producción de petróleo y ventas internas respecto a lo estimado.

Ingresos no tributarios

Los ingresos no tributarios se ubicaron en 39 mil 875.5 mdp, 3 mil 412.8 mdp por encima de lo calendarizado, pero inferior en 27.6% en términos reales respecto al acumulado a febrero de 2021, derivado de la recuperación de activos financieros realizada en el primer bimestre de 2021. Puedes ver la información que publicó la Secretaría de Hacienda aquí / Fecha de publicación: 30 de marzo de 2022.