En las últimas modificaciones previstas para la RMF 2021, se eliminó el periodo de prueba del complemento carta porte. El nuevo complemento carta porte, que se incluirá a los Comprobantes Fiscales ...

En las últimas modificaciones previstas para la RMF 2021, se eliminó el periodo de prueba del complemento carta porte. El nuevo complemento carta porte, que se incluirá a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comenzará a utilizarse de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Se trata de un documento que debe acompañar en todo momento a la mercancía que se traslada de un lugar a otro a través de vías federales. Se preveía que el complemento carta porte tendría un periodo de prueba del 1 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo eliminó.

Eliminación del periodo de prueba del complemento carta porte

El 24 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la primera versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, en el documento se establece la eliminación del período de prueba, durante el mes de diciembre de 2021, en el que la carta de porte digital sería obligatoria, pero en el que su emisión sin cumplir con los requisitos del estándar y el instructivo, no se consideraría incumplimiento. En consecuencia, la obligatoriedad de su uso queda para el 1 de enero de 2022, como estaba previsto, pero sin el “período de prueba” durante el mes de diciembre de 2021.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16606

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.