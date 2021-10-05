Hacienda quiere que esta práctica se califique como defraudación fiscal y que las penas sean más severas que las actuales. Como parte de la propuesta de cambios fiscales del Paquete Económico 2022, la Secretaría de Hacienda incluyó la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Con la entrada en vigor del nuevo régimen, que es opcional, se busca simplificar el pago de impuestos y la administración, configurándose como un régimen de impuesto sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrá acceder a él. De acuerdo con la SHCP, hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año.

Podría ser un medio de vigilancia contra subcontratación

Como señala Reforma, la SHCP podría incluir algunos candados contra la subcontratación en el RESICO. De acuerdo con Hacienda, se ha detectado que algunas empresas simulan la prestación de servicios profesionales independientes para no reconocer a los trabajadores. En este sentido, hay que recordar que el RESICO ofrece tasas de 1% al pago de impuestos, por lo que podría ser atractivo en estos casos. Entonces, para inhibir que se use con estos fines, Hacienda quiere que esta práctica se califique como defraudación fiscal y que las penas sean más severas que las actuales. Actualmente, la pena por defraudación fiscal es de tres meses a nueve años de cárcel. Con el cambio, la pena aumentaría por una mitad cuando se utilice el RESICO para la simulación de outsourcing. En entrevista con Reforma, el abogado laboral Manuel Fuentes explicó que uno de los problemas con este cambio es que debe haber una forma de demostrar la defraudación, ya que los contratos de prestación de servicios profesionales son legales y están protegidos. Así, se tendría que demostrar que en realidad el trabajador sí tiene una relación de trabajo y que no es un profesional que ofrece sus servicios. Por el momento, tanto el RESICO como los cambios a las penas son solamente propuestas que no han sido aprobadas. Con información de Reforma https://www.reforma.com/ponen-candados-contra-outsourcing/gr/ar2270534?md5=e97fd93338d77c703acec0ce77012caa&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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