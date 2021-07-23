Cada vez son más las personas que se plantean invertir en Amazon, el marketplace más grande del mundo. Jeff Bezos, el rey del e-commerce, se ha preocupado en diversificar las actividades de su compañía con el propósito de fidelizar a sus clientes. Por lo tanto, también plantea una alternativa muy atractiva para los traders en Amazon Investing. Muchos inversores han considerado qué tipo de inversión es más rentable y les favorece tras el estallido de la burbuja en internet. Pero, no cabe la menor duda de que los gigantes tecnológicos son muy atractivos para invertir, de hecho, muchas entidades bancarias lo tienen como prioridad según la investigación realizada por Yahoo Finance.

Las ventajas de la inversión en Amazon

La compañía ha lanzado una plataforma detrading bajo la premisa de la confianza y la experiencia en el mercado de valores. Si te preguntas cómo invertir en Amazon, debes saber queABInvesting se ha diseñado para sacar el máximo partido al mercado bursátil mundial. Difícilmente no se puede creer en una empresa que es sinónimo del sueño americano. Su fundador ha sabido luchar contra todas las dificultades antes de tener éxito en el año 2010. Amazon salió a la bolsa en 1999 y pronto se convirtió en la segunda compañía de la historia que superó el billón de dólares. Por lo tanto, Amazon se ha convertido en el referente del comercio electrónico a nivel mundial. Es muy complejo que sus competidores puedan superar su cuota de mercado y ofrecer, hoy por hoy, una alternativa mucho más competitiva. Una de sus principales ventajas es que no hay que invertir en la gestión de tiendas físicas. Esto favorece la economía de escala, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Realmente, la estrategia se centra en cubrir en su totalidad las necesidades de sus clientes ofreciendo precios muy competitivos en todos sus productos.

¿Cómo invertir con éxito en Amazon?

Antes de comprar acciones en Amazon es importante preguntarse sobre su tendencia en un futuro próximo. Como bien sabemos, la crisis sanitaria ha afectado a todas las economías del mundo, y también a esta compañía, si tenemos en cuenta las actividades relacionadas con la exportación e importación. No obstante, la caída de precios ha logrado de nuevo alcanzar nuevos máximos y recuperar terreno. La tendencia de las acciones es alcista a largo plazo. Por lo tanto, si se va a invertir en la plataforma se puede optar por dos formas: comprar acciones u operar con estas. Abrir una cuenta en Amazon Investing realmente es muy sencillo. Solo hay que hacer un registro gratuito y rellenar los datos que se solicitan: nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico. Además, la interfaz es muy intuitiva y permite un fácil manejo. ABinvesting ofrece un gran número de herramientas de análisis avanzado y pone a disposición de sus usuarios boletines financieros para estar informados sobre el mercado de la bolsa. Finalmente, una vez aprobado el registro por los expertos se puede comenzar a operar en el mercado en vivo. En definitiva, esta plataforma de inversión permite hacertrading a través de los CFD. Este bróker ofrece varias opciones de comercio sobre varios activos donde se incluye Forex, materias primas, criptomonedas o acciones, entre otras. Dicho esto, hay razones de sobra para invertir en este gigante del e-commerce*.*