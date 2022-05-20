La mayoría de creadores de contenido viven en una situación muy volátil: falta de libertad de expresión, estrictas reglas de la comunidad o el rompecabezas de monetizar sus propias creaciones. La nueva plataforma TC Mediacoin promete solucionar todos esos problemas, pero ¿realmente está a la altura de las circunstancias? Sergey Sevantsvan, un exitoso emprendedor y visionario de las criptomonedas, considera que la industria de creación de contenidos necesita evolucionar. La situación a la que se enfrentan muchos creadores es casi insostenible y las plataformas no siempre los tienen en cuenta cuando realizan sus tan temidas actualizaciones. Por ello, Sergey se ha embarcado en una nueva aventura al crear TC Mediacoin, una plataforma basada en la tecnología blockchain que promete poner el foco de atención en los creadores de contenido e influencers. Según Sergey, la plataforma promoverá la libertad de creación y podrán combinar los medios tradicionales de publicación junto con otras nuevas oportunidades de ingresos como la compraventa de NFTs o las mencionadas inversiones en criptomoneda. En definitiva, una plataforma donde los creadores tengan realmente más control y seguridad. “Hemos creado TC Mediacoin para ofrecer una plataforma real y alternativa donde los creadores de contenido tengan absolution control sobre sus productos a la vez que oferecemos una serie de fórmulas de monetización que son muy interesantes, incluido un cripto economía dentro de la propia plataforma,” comenta Sergey Sevantsvan. Promover la creación de contenido y a sus creadores La plataforma TC Mediacoin está basada en la tecnología blockchain y pretende crear un espacio donde los creadores puedan desarrollar todo su potencial. Eso significa absoluta libertad de expresión y proporcionar una serie de opciones para que los creadores puedan monetizar su contenido de forma individual y segura. A diferencia de otras plataformas similares, TC Medicoin promete otorgar esa libertad a sus usuarios para vender contenido digital, videos, crear y vender NFTs e incluso haciendo uso de su propia cripto economía, ganar ingresos pasivos de su moneda (coin farming en inglés) y aprender cómo invertir en cripto. TC Mediacoin también ofrece la opción de que los creadores de contenido puedan obtener beneficios de la manera tradicional, aunque el objetivo principal de TC Mediacoin es ayudar a maximizar el potencial de cada usuario explorando nuevas oportunidades para ellos, como, por ejemplo, la inversión en criptomonedas. “Una de las características estrella de la plataforma es precisamente unir el mundo real con el mundo de las cripto y así ayudar a eliminar ese miedo a las inversiones en criptomonedas que algunos usuarios aún tienen. Para lograrlo, hemos creado nuestra propia cripto economía basada en una moneda ya establecida, el MC coin, y hemos implantado un sistema de aprendizaje para los usuarios más novatos”, comenta el fundador de TC Mediacoin Sergey Sevantsvan. También cabe destacar que Mediacoin planea lanzar su propio metaverso en versión web para junio de 2022, donde los usuarios, artistas, influencers y seguidores, podrán reunirse e interactuar, ofreciendo a los creadores la oportunidad de mostrar y vender sus NFT. Aunque la versión de junio será en formato 2D, en el futuro llegará una versión 3D con la funcionalidad de realidad virtual incluida. Monetización justa: Una cripto economía por y para los usuarios A diferencia de otras criptomonedas, las personas no pueden extraer o acuñar Mediacoin. Las monedas MC solo se pueden obtener mediante "staking” que significa comprar una moneda y mantenerla en su wallet para así ganar recompensas en formas de más monedas . Sin embargo, es posible invertir en el proceso de cultivo de monedas de la empresa y ser recompensado por su inversión. Es importante tener en cuenta que invertir en este proceso de cultivo lleva tiempo dado que se necesitan entre 5 y 8 años para crear una nueva moneda. Es una inversión a largo plazo y, al estar comprando una participación en el negocio, si desea retirar su inversión antes de tiempo habrá una penalización alrededor del 28%. Sin embargo, mirando el lado positivo, los inversores en el proceso de minería pueden llegar a recibir un 10% de interés por mes sobre su inversión hasta que finalice el período de minería. Y, durante este tiempo, el valor de la moneda debería haber aumentado considerablemente. Educar: La base de TC Mediacoin TC Mediacoin está pensada precisamente para esos usuarios que aún le tienen “respeto” a las NFTs o al salvaje mundo de las cripto. Es por ello que TC Mediacoin ofrece un servicio de ayuda para crear y vender el contenido original de los usuarios y, a diferencia de las plataformas más extendidas, en ella no encontramos reglas de la comunidad (extremadamente restrictivas en algunas plataformas) que nos limiten. En relación con este sistema de ayuda, uno de los grandes beneficios que propone la plataforma son las clases magistrales gratuitas. La plataforma ofrecerá lecciones, webinars y clases online sobre inversiones en cripto y cómo usar la plataforma lo más efectivamente posible. Usando un sistema por niveles de dificultad, los usuarios podrán asistir al nivel básico de forma gratuita y, si así lo deseen, elegir si desean pagar por sesiones más avanzadas. Todas las sesiones, independientemente del nivel que sean, serán impartidas por profesionales de la industria. Además, la compañía también ofrece presentaciones y charlas sobre TC Mediacoin y las diferentes criptos del mercado en Inglés, Ruso y Español, de 2 a 6 veces por semana Para asegurar el éxito de sus usuarios, el CEO de la compañía nos cuenta que han desarrollado una serie de herramientas y productos, entre ellos un programa de tarjetas de débito que admite pagos tanto fiduciarios como en cripto, un mercado de productos y servicios, un mercado de NFT y, a punto de lanzarse, un intercambio de criptos entre los distintos usuarios. Una industria en problemas Vivimos un panorama complicado para los creadores de contenido. Si hablamos de libertad de expresión, plataformas como YouTube, Instagram o Twitter no son tan abiertas como prometían y los creadores de contenido se enfrentan a un reto continuo. Están a merced del algoritmo y muchas veces tienen que medir lo que pueden decir y/o monetizar. Por si fuera poco, las pautas de la comunidad pueden incluso cambiar de un día para otro. Esto provoca que artistas, Vloggers e influencers tengan que pensárselo dos veces (o hasta muchas más) antes de publicar su trabajo para evitar que sea desmonetizado o su cuenta congelada. En situaciones extremas, los usuarios pueden incluso ser excluidos completamente de la plataforma, perdiendo así horas y horas de trabajo. Al mismo tiempo, la monetización es casi todo un rompecabezas matemático basado en un conjunto de variables que los creadores no pueden controlar. Nuevas fórmulas basadas en criptomonedas o blockchain parecen funcionar, dando más oportunidades a los creadores. Sin embargo, si pensamos en las plataformas de inversión en criptomonedas, el sentimiento general a nivel usuario puede llegar a ser desmoralizador, al faltar información para principiantes que les ayude a lanzarse al mundo de las cripto entendiendo su funcionamiento, riesgos y beneficios. TC Mediacoin ha adoptado un enfoque diferente para construir una plataforma que aúne a la mayoría de los usuarios, dando nuevas oportunidades de monetización de su contenido a través de una cripto economía propia y una filosofía de proporcionar a los creadores de contenido (las verdaderas estrellas de esta industria) una base segura, fiable y sostenible a largo plazo.