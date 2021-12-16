El Régimen de Confianza surgió con la promesa de facilitar el pago de impuestos pero ¿en verdad ya no se necesitará la ayuda de un contador? Como parte de la Miscelánea Fiscal 2022, el Congreso d...

El Régimen de Confianza surgió con la promesa de facilitar el pago de impuestos pero ¿en verdad ya no se necesitará la ayuda de un contador? Como parte de la Miscelánea Fiscal 2022, el Congreso de la Unión aprobó la creación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el cual es un esquema de pago de impuestos sobre ingreso bruto, sin deducciones, pero con tasa progresiva máxima de 2.5%. Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó la propuesta para crear el nuevo régimen, dio entender que los contribuyentes en este esquema no necesitarían de un tercero para realizar sus declaraciones, en este caso, de un especialista como el contador.

¿Quiénes tributan en el RESICO?

Las personas físicas con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos al año podrán acceder al RESICO. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hay cerca de 10 millones de personas físicas con actividad empresarial elegibles para el régimen. Para personas morales, el límite es de 35 millones de pesos al año. La finalidad de este nuevo esquema es simplificar la manera en la que los contribuyentes realizan sus declaraciones, así como de atraer a nuevos contribuyentes. Para presentar las las declaraciones de RESICO, el portal del SAT generará de manera automática la deducción con base en la información de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) o facturas por los ingresos del contribuyente, así se “elimina” la ayuda de un tercero para hacer las deducciones o declaraciones. Pero… ¿esto significa que el contribuyente ya no necesitará de un contador para sus declaraciones? No es tan fácil, y te explicamos por qué.

¿Adiós a los contadores?

Aunque el RESICO proporciona una manera automática generará de manera automática una declaración prellenada que los contribuyentes sólo tendrán que autorizar, es común que los contribuyentes no cuenten con conocimientos básicos, incluso del funcionamiento del portal del SAT. Para el especialista Mario Beltrán, quizá los contadores no serán necesarios pero solo para un proceso, porque un contribuyente con conocimientos básicos en impuestos puede realizar sus cuentas. Sin embargo, como menciona contador Beltrán, realizar una declaración de impuestos no es la principal función de un contador, es un agregado. “Es tan fácil el RESICO que podrás hacer tu declaración sin ayuda ¿Cómo lo tomas tú?, ¿Cómo lo percibes contador, contadora?, ¿Será que esto nos va a pegar?, porque como les indicaba, no se requiere mayor conocimiento técnico que tomar la calculadora, los datos, multiplicar y listo; lo puede hacer un joven de preparatoria sin ningún problema”. Además, el fiscalista expuso que la tecnología avanza a tal grado que un software puede hacer cálculos u operaciones, “esta actividad será de lo más sencillo”, por lo que si un contador se queda estancado en hacer declaraciones, “déjame decirte que seremos reemplazados por una hoja de Excel”.

Mantenerse actualizados

Mario Beltrán invitó a sus colegas a mantenerse actualizados para que el avance de la tecnología no los desfase, ya que con el RESICO no se necesita un contador, para lo que sí se requiere es para el análisis de los datos, por lo que deben de mantenerse actualizados. Y advirtió que la carrera no va a desaparecer, ya que se requiere de los contadores para una planeación fiscal y como contadores no deben de quedarse solo en hacer declaraciones.

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