El propio presidente y su coordinador de Comunicación Social admitieron haber contratado a la empresa. En marzo de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inscribió a la empresa Benefak SA de CV a la lista definitiva de empresas factureras. Benefak fue contratada por el tabloide Regeneración, relacionado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y del cual fue fundador y editor el actual coordinador general de Comunicación Social de la presidencia de la república, Jesús Ramírez Cuevas. Así lo describe una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esto fue admitido por el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, y por Ramírez Cuevas en el contexto de las aclaraciones a un artículo publicado por Reforma el 11 de junio de 2018. La publicación aseguraba que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigaba al comité de Morena de Tabasco, pues habrían pagado 58 millones de pesos a Benefak en 2016 por la impresión de 20 mil ejemplares de ocho páginas y a dos tintas. Cada uno habría salido en 3 mil pesos, de acuerdo a las cifras del diario. Sin embargo, según lo dicho entonces por el presidente y coordinador de Comunicación Social de la presidencia, el pago real fue no de 58 millones de pesos, sino de 58 mil pesos. De hecho, en su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas compartió las facturas originales del pago hecho por Morena Tabasco.

Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de @Reforma. La rectificación es parte del ejercicio periodístico. Reconocer errores enaltece, negar derecho de réplica en el mismo espacio y lugar, evidencia mala fe. Ciro Murayama lo desmintió; AMLO probó la falsedad pic.twitter.com/RksUKYfYpW — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) June 21, 2018

Según la investigación de Reforma, hecha en 2018, el organismo de fiscalización del INE detectó que Benafak no tenía ni personal ni infraestructura para realizar las operaciones por las cuales se le contrataba. La diferencia es que ahora el SAT ya lo hizo oficial. Además, dice el diario, entre 2015 y 2016 facturó más de 60 millones de pesos, pero declaró ingresos de apenas un millón de pesos. Según la investigación de MCCI empresa fue constituida el 17 de febrero de 2014 ante el notario Alejandro José Vildaña Luna. En el acta constitutiva se mencionan 12 actos sociales: comercialización, mantenimiento y renta de todo tipo de maquinaria pesada (construcción, industrial y agrícola); venta de refacciones, accesorios, combustibles, lubricantes, computadoras, refrigeradores y muebles de oficina, así como la construcción de todo tipo de obras. Ninguno de estos objetos sociales tiene relación con el diseño e impresión de periódicos y revistas, que es para lo que se contrató a la empresa. El capital social de la empresa supuestamente era de 200 mil pesos, los cuales habrían sido aportados por partes iguales por Donají Corrales Ramírez y Patricia Dominga García Ruiz. El apoderado general sería José Rosalino Reyes. MCCI logró localizar a la primera de ellas, Corrales Ramírez, en la Cañada de Oaxaca, a quien describen como una persona de bajos recursos, que habita en una casa de lámina y cartón. Antes de la pandemia trabajaba vendiendo dulces afuera de una escuela y vendiendo productos Avon a sus vecinas. Es beneficiaria de tres programas sociales de apoyo a personas de escasos recursos: Prospera, abasto de leche Liconsa y empleo temporal. Es decir en realidad es una prestanombres. Donají Corrales Ramírez se mostró muy sorprendida ante el prospecto de ser “dueña” de una empresa como Benefak y dijo no conocer a ninguna de las personas mencionadas en el acta constitutiva. Sospecha que sustrajeron sus datos al inscribirse a Prospera. Con información de Reformay MCCI. https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1424331&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1424331 https://contralacorrupcion.mx/morena-tabasco-contrato-empresa-fantasma-para-editar-regeneracion-en-2016/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.