La ICC expuso que existen más de 70 propuestas de reforma que debe revisar la Cámara de Diputados.

Si bien el gobierno federal no propuso incrementar impuestos para el próximo año, la International Chamber of Commerce México (ICC México) aseguró que hay 70 modificaciones fiscales en el Paquete Económico 2022 que se discutirá en el Congreso de la Unión. En un documento, la ICC explicó que las propuestas presentadas no sólo atentan contra la justicia tributaria, sino que provocarán mayores cargas, limitarán las deducciones a los contribuyentes cautivos y permitirán la informalidad. “La propuesta de reforma se centra en establecer mayores requisitos y formalidades a determinadas transacciones que realizan las empresas actualmente (principalmente con partes relacionadas), ya sea para limitar sus efectos fiscales o para incrementar el ya de por sí largo catálogo de atribuciones y facultades para desestimar dichos efectos fiscales a fin de elevar la recaudación fiscal por la vía de revisiones fiscales”, resaltó.

Los contribuyentes cautivos no podrán cumplir con las tributaciones

Asimismo, empresarios de diversas naciones instalados y operando en México, advirtieron que las iniciativas legales, de aprobarse por los legisladores en los próximos meses, generarán un mayor costo de cumplimiento para los contribuyentes cautivos, destacando que esta Miscelánea Fiscal deja nuevamente fuera a la economía informal. “Se introduce un sistema denominado Régimen de Confianza, pues éste viene a sustituir –con algunas ligeras diferencias– al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que sustituyó, a su vez, al Régimen de Pequeños Contribuyentes, que reemplazó al Régimen Simplificado, que ocupó el lugar del de Contribuyentes Menores, sistemas todos los anteriores que han tenido como objetivo afiliar al padrón de contribuyentes formales a pequeños empresarios que operan en la informalidad, objetivo que no se ha cumplido en más de cuatro décadas de este tipo de regímenes”, agregó la Cámara de Comercio Internacional.

Reforma fiscal preocupa a la ICC

Además, destacó que entre los diversos temas de la propuesta fiscal que generan preocupación en el sector empresarial, son que se elimina la posibilidad para las empresas maquiladoras de solicitar una resolución de precios de transferencia (APA). “Para la ICC México, las propuestas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados son excesivas, e incrementan el clima de escasa certeza jurídica para la inversión extranjera directa; y si se aprueban como fueron enviadas, cada día saldrá más caro para los contribuyentes cautivos cumplir con las tributaciones, lo que provocará un gran golpe a la empresa nacional y extranjera en nuestro país”, concluyó. Con información de El Economista y Milenio. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ICC-advierte-injusticia-tributaria-y-mayor-carga-a-los-contribuyentes-cautivos-20210920-0055.html https://www.milenio.com/negocios/icc-exige-diputados-analizar-reformas-deducciones-impuestos

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