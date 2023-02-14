Los contribuyentes que acudieron a oficinas del SAT esperaron 24 minutos en promedio para ser atendidos El tiempo promedio que los contribuyentes esperaron para ser atendidos en las oficinas del Se...

Los contribuyentes que acudieron a oficinas del SAT esperaron 24 minutos en promedio para ser atendidos El tiempo promedio que los contribuyentes esperaron para ser atendidos en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pasó de 5.4 minutos en 2021 a 24 minutos en 2022. Incluso, la meta del tiempo de atención al contribuyente de la autoridad para el año pasado se duplicó, pues la autoridad se había fijado que fueran 12 minutos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. El fisco se fija metas en materia de mejores estándares de calidad en atención al público y reducción en los tiempos de espera, como parte de su Programa Anual de Mejora Continua. (Imagen: El Contribuyente) De acuerdo con especialistas, este incremento en el tiempo de espera tendría entre sus causas la falta de personal, de equipos de cómputo y fallas en la red del SAT. "De nada sirve que la persona llegue si la computadora no tiene acceso a la red para el trámite que debo hacer”, dijo a Reforma Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM),

Semáforo de citas

En enero pasado, el SAT presentó el primer semáforo de citas, cuya función es presentar la disponibilidad de espacios para hacer trámites presenciales en sus oficinas

El semáforo funciona a través de tres colores:

Verde (alta disponibilidad)

Amarillo (media disponibilidad)

Rojo (baja disponibilidad)

El semáforo aplica para todas las oficinas del fisco y la información se renueva cada lunes. La autoridad llegó a contabilizar 1.8 millones de trámites pendientes en el pico más alto de demanda en el 2022.