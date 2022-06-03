Existe el riesgo de que los movimientos bancarios sean considerados por el SAT como ingresos adicionales, por lo que será necesario identificarlos y cuidarlos Especialistas consideran que las perso...

Existe el riesgo de que los movimientos bancarios sean considerados por el SAT como ingresos adicionales, por lo que será necesario identificarlos y cuidarlos Especialistas consideran que las personas físicas y morales que realizan transferencias entre cuentas bancarias propias podrían tener problemas debido a que existe el riesgo de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considere dichos traspasos como parte de los ingresos del contribuyente. Lo anterior podría reflejar una “discrepancia fiscal”, es decir, los movimientos se podrían considerar como ingresos adicionales, por lo que será necesario identificarlos.

¿Cómo evitar problemas ante el SAT?

Para evitar problemas ante el fisco, el contribuyente deberá comprobar que se han hecho transferencias bancarias entre cuentas propias y no son otros ingresos, para ello, deberá presentar los siguientes documentos:

Estados de cuentas bancarios

Papel de trabajo

Copia del recibo donde se especifique el monto

Cuenta de donde proviene el depósito

Forma de pago

Número de cheque o reporte de transferencia

Número y nombre de la cuenta bancaria donde se vea la salida del depósito

Origen del importe depositado

De acuerdo con Milenio, en 2021 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobó que los contribuyentes deben explicar al SAT que realizaron transferencias entre sus cuentas bancarias propias y que no se trata de algún otro depósito que aumenta sus ingresos. Ademas, establece que, en sus estados de cuenta bancarios, el contribuyente está obligado a llevar un registro y una contabilidad entre los ingresos que se declaran y los que se reciben. Si se detecta una incongruencia entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información.