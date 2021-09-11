Gracias a la reforma, se han reducido los puestos con un salario mínimo y han aumentado los de salarios mayores. Desde julio de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisió...

Gracias a la reforma, se han reducido los puestos con un salario mínimo y han aumentado los de salarios mayores. Desde julio de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) descubrieron una tendencia: los puestos de trabajo registrados con un salario mínimo empezaron a disminuir. Como señala Reforma, esto se debe a la reforma al outsourcing. A medida que más patrones eliminaban la subcontratación, más trabajadores eran registrados con su salario real ante el IMSS. Antes de esto, los trabajadores estaban registrados con solamente un salario mínimo. Según datos del IMSS, los puestos de trabajo de hasta un salario mínimo bajaron 8% en julio. Los puestos entre uno y dos salarios mínimos también bajaron 0.25%. En cambio, los puestos de trabajo con entre 5 y 10 salarios mínimos crecieron 3.8% en el mismo periodo.

También aumentaron salarios

Este no es el único resultado positivo que ha encontrado el IMSS tras la reforma. Según datos del Instituto, el salario base de cotización promedio de los trabajadores pasó de 459 a 525 pesos; es decir, un aumento de 12%. En agosto, Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, señaló algunos de los incrementos que se han visto:

50% de los trabajadores tuvieron un aumento salarial mayor o igual a 10%.

27% de los trabajadores tuvieron un aumento menor a 10%.

0.1% de los salarios permanecieron sin cambios.

Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/caen-en-8-plazas-de-un-salario-minimo/gr/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/06/economia/recupero-el-salario-minimo-en-3-anos-casi-42-de-su-valor/

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