Debido a la reforma se han registrado más empleadores en el IMSS; sin embargo, esto no necesariamente implica más empleos. Al cierre de julio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró...

Debido a la reforma se han registrado más empleadores en el IMSS; sin embargo, esto no necesariamente implica más empleos. Al cierre de julio el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un millón 28 mil empleadores en el país. Esto supera en 23 mil inscripciones los niveles de antes de la pandemia. Algo que llama la atención es que la gran mayoría de estas nuevas inscripciones se dieron debido a la reforma al outsourcing. Como señala El Financiero, en julio de 2021 se añadieron 16 mil patrones a los registros, mientras que en el año el total fue de 28 mil. Así, más de la mitad de los patrones nuevos se registraron en julio, justo antes de que entrara en vigor la reforma. En entrevista con el mismo medio, Rolando Silva, vocero de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que se crearon nuevas empresas para distribuir las actividades. El especialista también dijo que más empresas no significa más puestos de trabajo. En cambio, se trata del mismo número de trabajadores repartidos entre más patrones, debido a que la reforma obligó a muchas empresas a hacer una sustitución patronal. Otra razón por la cual se explica el aumento en registros totales es que las nuevas empresas no han dado de baja los registros anteriores. En estos casos, lo más probable es que las empresas esperen seis meses para que el IMSS suspenda los registros por inactividad.

La prórroga a la reforma estableció como último día para los cambios el 1 de septiembre. Debido a esto, los expertos esperan números similares en registros patronales para el mes de agosto.

Creación de empleos

Recientemente el IMSS informó sobre la creación de 116 mil puestos nuevos de trabajo en julio del presente año.

En un comunicado el organismo informó que para el 31 de julio de 2021 se tienen registrados 20 millones 291 mil puestos de trabajo, de los cuales 87.1% son permanentes, mientras que el 12.9% son temporales.

Sin embargo, los puestos de trabajo son 321 mil menos que en febrero de 2020, cuando las empresas empezaron a sentir los efectos económicos de la pandemia. En este sentido, Silva dijo que el crecimiento en el número de empleos también se puede deber a ya se están reconociendo algunas relaciones de trabajo por la reforma; sin embargo, el efecto de esto es muy chico.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/17/reforma-de-outsourcing-propicia-la-apertura-de-empresas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.