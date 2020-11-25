El webinar Reforma fiscal 2021 se realizará hoy 25 y mañana 26 de noviembre, a las 17:30 horas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación al webinar reforma fiscal 2021, que se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre, a las 17:30 horas.
Webinar Reforma fiscal 2021
Temas a tratar el 25 de noviembre
Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 25 de noviembre son los siguientes:
Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR)
Donatarias.
Plataformas tecnológicas.
Eliminación de programas escuela-empresa
Modificaciones a la ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA)
Inclusión de las instituciones de asistencia o beneficencia privada como prestadoras de servicios médicos.
Plataformas digitales.
Modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF)
Cancelación y restricción temporal del CSD.
Responsabilidad solidaria.
Aseguramiento precautorio.
Facultades de las autoridades fiscales.
Acuerdos conclusivos.
Temas a tratar el 26 de noviembre
Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 26 de noviembre son los siguientes:
Modificaciones al Código fiscal de la federación (CFF)
Disposiciones generales del CFF.
Devolución de saldos a favor y pago de lo indebido.
Obligaciones de los contribuyentes.
Procedimiento del artículo 69-B Bis del CFF.
Infracciones.
Recursos.
Notificaciones y garantía de interés fiscal.
Embargo y remate.
Puedes ver la invitación al webinar Reforma fiscal 2021 aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2020.
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