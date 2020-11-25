El webinar Reforma fiscal 2021 se realizará hoy 25 y mañana 26 de noviembre, a las 17:30 horas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación al web...

El webinar Reforma fiscal 2021 se realizará hoy 25 y mañana 26 de noviembre, a las 17:30 horas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación al webinar reforma fiscal 2021, que se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre, a las 17:30 horas.

Webinar Reforma fiscal 2021

Temas a tratar el 25 de noviembre

Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 25 de noviembre son los siguientes:

Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR)

Donatarias.

Plataformas tecnológicas.

Eliminación de programas escuela-empresa

Modificaciones a la ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA)

Inclusión de las instituciones de asistencia o beneficencia privada como prestadoras de servicios médicos.

Plataformas digitales.

Modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF)

Cancelación y restricción temporal del CSD.

Responsabilidad solidaria.

Aseguramiento precautorio.

Facultades de las autoridades fiscales.

Acuerdos conclusivos.

Temas a tratar el 26 de noviembre

Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 26 de noviembre son los siguientes:

Modificaciones al Código fiscal de la federación (CFF)

Disposiciones generales del CFF.

Devolución de saldos a favor y pago de lo indebido.

Obligaciones de los contribuyentes.

Procedimiento del artículo 69-B Bis del CFF.

Infracciones.

Recursos.

Notificaciones y garantía de interés fiscal.

Embargo y remate.

Puedes ver la invitación al webinar Reforma fiscal 2021 aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2020.

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