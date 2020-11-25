El webinar Reforma fiscal 2021 se realizará hoy 25 y mañana 26 de noviembre, a las 17:30 horas. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó la invitación al webinar reforma fiscal 2021, que se realizará el próximo 25 y 26 de noviembre, a las 17:30 horas.

Webinar Reforma fiscal 2021

Temas a tratar el 25 de noviembre

Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 25 de noviembre son los siguientes:

Modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR)

  • Donatarias.
  • Plataformas tecnológicas.
  • Eliminación de programas escuela-empresa

Modificaciones a la ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA)

  • Inclusión de las instituciones de asistencia o beneficencia privada como prestadoras de servicios médicos.
  • Plataformas digitales.

Modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF)

  • Cancelación y restricción temporal del CSD.
  • Responsabilidad solidaria.
  • Aseguramiento precautorio.
  • Facultades de las autoridades fiscales.
  • Acuerdos conclusivos.

Temas a tratar el 26 de noviembre

Los temas que se tratarán durante el webinar de la Prodecon del 26 de noviembre son los siguientes:

Modificaciones al Código fiscal de la federación (CFF)

  • Disposiciones generales del CFF.
  • Devolución de saldos a favor y pago de lo indebido.
  • Obligaciones de los contribuyentes.
  • Procedimiento del artículo 69-B Bis del CFF.
  • Infracciones.
  • Recursos.
  • Notificaciones y garantía de interés fiscal.
  • Embargo y remate.

Puedes ver la invitación al webinar Reforma fiscal 2021 aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2020.

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