La autoridad lanzó la versión 3.0 de la Carta Porte en septiembre de 2023, operativa desde el 25 de noviembre, pero coexiste actualmente con la versión 2.0 hasta el 31 de marzo de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a los contribuyentes que el servicio Factura SAT Móvil ha sido actualizado para incluir la emisión de facturas con el Complemento Carta Porte. Esta mejora busca facilitar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el traslado de bienes a nivel nacional. La incorporación del Complemento Carta Porte permite a los usuarios del servicio incluir los datos necesarios para documentar el transporte de mercancías de manera digital, cumpliendo con las disposiciones fiscales y aduaneras vigentes. Esta actualización responde a la necesidad de adaptarse a las demandas del entorno empresarial y simplificar los procesos para los contribuyentes. La Carta Porte es un documento electrónico que respalda el traslado de bienes y mercancías por territorio nacional, siendo un requisito esencial para el cumplimiento normativo en materia fiscal. Ahora, los usuarios de Factura SAT Móvil podrán generar facturas que incluyan este complemento de manera sencilla y eficiente. Con esta mejora, el SAT busca fortalecer la digitalización de los procesos fiscales, brindando a los contribuyentes herramientas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Se recomienda a los usuarios del servicio mantenerse informados sobre las actualizaciones y novedades a través de los canales oficiales del SAT.

Versión 3.0 del CCP

En los últimos dos años, el Complemento Carta Porte experimentó cambios normativos y de criterios por parte de la autoridad. La obligación comenzó en enero de 2022 con un período de gracia que permitía emitirla con errores sin sanciones, pero este término finalizó el 31 de diciembre de 2023. El SAT lanzó la versión 3.0 en septiembre de 2023, operativa desde el 25 de noviembre de 2023, pero coexiste actualmente con la versión 2.0 hasta el 31 de marzo de 2024, según la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. A partir del 1 de abril de 2024, se espera que la versión 3.0 sea obligatoria, a menos que el SAT otorgue una prórroga adicional.