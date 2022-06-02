Según dos audios revelados, Alejandro Moreno acuerda con su fiscalista los planes para ocultar dinero, depositar montos en las cuentas de su esposa y simular operaciones La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó de lavar dinero al presidente del PRI, Alejandro Moreno, conocido como Alito, quien fue acusado de evadir al fisco, simular la venta de terrenos y propiedades inmobiliarias donde involucra a vecinos, su esposa Christelle Castañón y su madre. Según dos audios revelados el pasado martes por la noche, el ex gobernador de Campeche acuerda con su fiscalista identificado como Armando Zertuche Santiesteban, planes para ocultar dinero, depositar montos en las cuentas de su esposa y simular que a su mamá le compran propiedades y que ella le retorne millones de pesos para que no sean declarados al fisco. “La mamá esta involucrada en este lavado de dinero, porque es prestanombres y tuvo que haber recibido a su cuenta”, dijo la morenista. https://twitter.com/SalvadorZA/status/1531823898609831936 En uno de los audios, el líder priista acordó con Zertuche cómo justificar 12 millones de pesos que tiene en su cuenta, pero que no se aclara cómo los obtuvo. Los movimientos que se proponen son operaciones inmobiliarias. Asimismo, el contador explica a Moreno cómo realizar las operaciones adecuadas con la finalidad de que los terrenos que tiene no sean reportados en su declaración anual. “El edificio lo vamos a comprar en siete (millones) y ya todas las cosas están bien, vamos a tener unos 10 o 12 millones en la cuenta para que Chris (su esposa) ya esté tranquila”, se escucha decir a Alejandro Moreno. La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien presentó las grabaciones en una transmisión en vivo, refirió en su cuenta de Twitter que se trata de lavado de dinero. https://twitter.com/LaydaSansores/status/1531857825923846145 De acuerdo con Reforma, las conversaciones habrían sido grabadas antes de que Alito llegara como legislador federal en septiembre de 2021, pues señala que vienen buenos tiempos para él: "Ya no va a haber pedo (de dinero), yo ya voy a ir a la Cámara y vas a ver cómo van a salir cosas". En días pasados, Layda Sansores había revelado otras grabaciones donde presuntamente Alejandro Moreno acepta que el PRI recibió dinero de empresarios para campañas electorales.