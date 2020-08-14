El estimulo fiscal ha quedado en 0% desde hace ya varias semanas, por lo que ya no es nuevo que no se aplique. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 86/2020. En él se da a conocer el estímulo fiscal que se aplicará a las gasolinas Magna, Prémium y Diésel del 15 al 21 de agosto. En efecto, la SHCP dejó sin estimulo fiscal, por vigésima tercera semana consecutiva a la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a dichos combustibles. Esto será aplicable dentro del periodo comprendido del 15 al 21 de agosto de 2020. Por su parte, los conductores pagarán por concepto de este impuesto 4.95 pesos por litro en el caso de la Magna. Respecto a la Premium, que desde hace 41 semanas no cuenta con el apoyo, pagarán 4.18 pesos de impuesto por litro y por el Diésel se pagará $5.440. Dichos precios entrarán en vigor a partir del día de mañana como lo indica el acuerdo. Lo anterior no quiere decir necesariamente que el precio de las gasolinas subirá, pues para calcular el precio final de los combustibles se toman en consideración diversos factores, como el precio internacional del petróleo, los costos de refinación, logística y los márgenes de ganancia de los gasolineros. Así, si los demás factores no aumentan, el precio final de los combustibles tampoco tiene por qué hacerlo, a pesar de que no se aplique el estímulo fiscal.
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