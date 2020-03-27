Ricardo Alvarado, experto de la correduría de seguros Lockton México, elaboró estos consejos para que las empresas afectadas por la emergencia sanitaria sobrevivan la crisis.

Ricardo Alvarado, experto de la correduría de seguros Lockton México, elaboró estos consejos para que las empresas afectadas por la emergencia sanitaria sobrevivan la crisis.

La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus SARS CoV-2, ha causado una interrupción abrupta y profunda de las cadenas de la vida económica en todo el mundo. En México, la declaratoria de emergencia del 30 de marzo conllevó la suspensión de todas las actividades económicas consideradas no esenciales. Dos semanas sin operaciones son más que suficientes para llevar a muchas empresas al borde de la quiebra.

Entrevistamos a Ricardo Alvarado, director ejecutivo de Daños en Lockton México, quien nos habló de algunas medidas inmediatas que pueden tomar las pymes para sobrevivir a la crisis causada por el nuevo coronavirus.

Ricardo Alvarado menciona que una de las medidas inmediatas y fundamentales que debe implementar cualquier pyme es la creación de un comité de contingencia. Este se enfocaría principalmente en el análisis del entorno empresarial, tanto interno como externo, además de evaluar las condiciones financieras, operativas y de producción.

Este comité debe estar principalmente conformado por los departamentos de:

Finanzas,

Tecnologías de la Información,

Recursos Humanos,

Operaciones.

Con base en el análisis, el comité tomará decisiones para la gestión de riesgos, con el objetivo final de que la empresa sobreviva a la crisis.

El siguiente paso es sensibilizar a la organización acerca de la pandemia que se está atravesando, con el fin de que los colaboradores estén informados de la dirección de la empresa, para evitar cualquier incertidumbre.

“A pesar de que en México no existen este tipo de comités, debe de tomarse con seriedad el implementar esta medida a la par de una comunicación constante tanto interna como externa en la organización”, mencionó el experto.

Cuidar el capital humano

Durante la pandemia del coronavirus, las pymes deberán de seguir las medidas de higiene preventiva como el lavado de manos frecuente y mantener la sana distancia; éstas son las indicaciones declaradas por las instituciones sanitarias que evitarán que exista un foco de contagio interno en la empresa.

Ricardo Alvarado reafirmó dar prioridad a la salud del capital humano, resguardando a los elementos más vulnerables al contagio, como los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas. Mencionó que para algunos giros empresariales será más fácil poner a sus colaboradores a trabajar desde casa, mientras que otros podrían evaluar llegar a acuerdos que les permitan reducir jornadas con el fin de disminuir o parar en su totalidad las actividades laborales de la organización.

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Establecer un plan de riesgos

El comité de riesgos se encargará de realizar un plan de riesgos con el fin de anticipar el impacto económico que sufrirá el negocio durante los próximos seis meses que seguirá la crisis. Dicho plan deberá tener como finalidad que la empresa se mantenga vigente y en operación.

Proteger la salud financiera

En cuanto a las finanzas de los negocios, es necesario que las obligaciones ya adquiridas sean cubiertas en su totalidad durante la crisis, ya sea con liquidez o mediante acuerdos financieros que permitan diluir los pagos. Según Ricardo Alvarado, la entidad debería considerar llegar a acuerdo financieros con diferentes instituciones bancarias, pues esto les dará oportunidad de valorar diferentes opciones para aumentar las líneas de crédito.

Ante la cuestión de un fondo de ahorro emergente, el experto dijo que no es sano tener cuentas congeladas, sino que es más viable obtener recursos económicos emergentes al adquirir con anterioridad bienes que se puedan vender durante la crisis.

Comentó que no es necesario tomar medidas drásticas que pongan en peligro la economía de la empresa, sino actuar con un plan de riesgos que permita conocer las finanzas actuales y esperadas de la organización para la toma de decisiones que mantengan viva a la empresa.

“Las pymes son entidades económicas fundamentales dentro de nuestro país, por lo que es importante que se salven de esta situación por la que estamos atravesando. El comité de contingencia no es muy común dentro de las empresas mexicanas, pero implementándolo permitirá que la organización esté preparada para actuar de manera rápida con el fin de sobrevivir a la crisis”, concluyo Ricardo Alvarado.

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